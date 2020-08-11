Протести в Білорусі набирають розмаху, а Лукашенко звинуватив в їх організації Захід і Україну зокрема. Чому Лукашенко звинувачує Україну і як це вплине на взаємостосунки двох держав, – в нашому матеріалі.

Лукашенко вже не приймає сам рішення

Як розповів 24 каналу директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, тепер Росія говорить Лукашенку, що йому робити. Кремль, відзначає експерт, каже Лукашенку: якщо ми врятуємо твою владу, ти не повинен наїжджати на Москву, а шукати інше джерело ненависті.

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Тепер для Лукашенка ворогом буде не тільки Захід, а й країни Балтії, Польща і Україна. Для відволікання уваги від протестів нам нав'язуватимуть загострення відносин між Україною і Білоруссю. Найгірший варіант - що Україна нібито прикриває білоруську опозицію. І україно-білоруський прикордонний конфлікт,

– наголошує Віктор Небоженко.



Лукашенко не керує силовиками?

За його словами, приводом для такого конфлікту може стати навіть те, що українська корова перейшла на територію Білорусії. Або білоруська корова зникла в Україні.

Лукашенку потрібно довести Москві, що він злиться на прибалтів, на Польщу і Україну. Росія вимагатиме цього від нього. Але після прикордонного конфлікту може виникнути нічна угода між Мінськом і Москвою, і військові частини Росії з'являться на україно-білоруському кордоні. Це найгірше, що може бути,

– переконаний Небоженко.

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Водночас, на думку директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Лукашенко сподівався, що Україна привітає його з перемогою раніше Росії. Для нього це було важливо для торгів із Кремлем. Адже для Лукашенка Україна – найбільш рукопожатний європейський партнер. Утім, Україна цього не зробила.

Лукашенко отримав сигнал із Кремля, що Путін його вітатиме з перемогою. Лукашенко – майстер напівтонів. Тому він ніби образився на Україну. Але, як тільки президент Зеленський привітає його з перемогою, Лукашенко знову буде готовий їхати до нас обійматися,

– вважає Микола Давидюк.

Криваві протести в Білорусі з 9 на 10 серпня: як це було

Протести в Білорусі. Головне

У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Згідно попередніх результатів, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на протести по всій країні. У Мінську ще напередодні виборів з'явилася військова техніка. Білоруських силовиків перевели на посилений режим служби.

ОМОН жорстко розганяв учасників акцій. Внаслідок зіткнень загинув один з учасників антиурядового протесту. Влада підтвердила загибель людини.

Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі у Литву. Про виїзд Тихановської до Литви повідомив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

Олександр Лукашенко заявив, заявив, що протестувальників у Білорусь нібито доставляли із Польщі, Великобританії, України, Росії та Чехії. Він стверджує, що саме в країнах ЄС був центр управління мітингувальниками.

Нагадаємо, раніше – 29 липня – в Білорусі затримали 33 бойовика – членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура, що формується з найманців. Як повідомила білоруська влада, вагнерівці приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента. Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.

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Білорусь уже в Росії

На переконання Віктора Небоженка, Лукашенко вже нічого не може зробити. Є інформація, що російський ОМОН виконує завдання, з якими не справляється білоруський спецназ.

З цього дня Лукашенко виконуватиме номінальну роль у Білорусії. Він не просто щось втратив у громадській думці, він втрачає владу щодо Росії. Білорусь уже в Росії. Зараз мовиться про формування другої так званої "ДНР" або "ЛНР". У Білорусі буде інфраструктура Росії, а зовні це виглядатиме як незалежна республіка,

– зауважує Віктор Небоженко.



Лукашенко тепер проситиметься у союзну державу з Росією / Фото Getty

За словами Миколи Давидюка, Лукашенко імітує любов до України. Це йому було потрібно, коли він торгувався з Путіним про об’єднання держав. Лукашенко заявляє, що з Білорусі в Україну російські танки не зайдуть. Але, зазначає політолог, цей месидж давно відпрацьований.

Лукашенко любить керувати міфами. Але не може гарантувати, що російські танки не зайдуть у Білорусь. Лукашенко – апологет "руского міра". Він і так був під повним контролем Росії. Зараз Кремль його ще більше дискредитує. І Лукашенко сам почне проситися приєднатися до союзної держави з Росією,

– підкреслює Давидюк.

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Водночас, експерти вважають, що протести в Білорусу можуть скоро затихнути. На думку Давидюка, продовження протестів залежить від поведінки Лукашенка. І вимог опозиції. Поки білоруси вийшли на вулицю проти результатів виборів. Але яка в них вимога: перевибори через пів року? Новий кандидат у президенти?

"Тихановська – узагальнюючий образ протестів. Має бути лідер. Але на цих виборах у Білорусі переміг протест. 10 % за Тихановську – ті, хто проти Лукашенка. Протест у Білорусі вперше вийшов на вулицю, отримав обличчя, почав говорити. Люди зрозуміли, що у влади немає легітимності, а вони можуть керувати країною", – зазначає Микола Давидюк.

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При цьому Небоженко наголошує: влада Білорусі сама почала продукувати протестуючих. Якщо перша хвиля протестів – люди, які відреагували на фальсифікації на виборах, то наступні – постраждалі в результаті придушення протестів.

У Білорусі три тисячі учасників вуличних акцій затримані і очікують суду. Якщо буде судове переслідування, то формуватиметься інфраструктура опору. Кожен з них потім призведе ще трьох осіб. Це кращий спосіб отримати активістів майбутніх протестів. Лукашенко і Кремль своїми руками формують наступну хвилю,

– зазначив Віктор Небоженко.