Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и глава Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что режим Лукашенко не прекращает репрессии.

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Кому мстит Лукашенко

Латушко отметил, что Лукашенко тратит колоссальные ресурсы на силовой аппарат. Существенно растут расходы на МВД, КГБ, различные спецслужбы подавления беларусов.

По данным правозащитников, в тюрьмах сейчас находятся 1,5 тысячи политических узников. Но все международные эксперты сходятся во мнении, что стоит говорить как минимум о 5 тысячах заключенных. Ежедневно фиксируются задержания, аресты и выносятся приговоры за участие даже в протестах, которые проходили в 2020 году.

То есть Лукашенко до сих пор мстит,

– заявил Латушко.

Он отметил, что 16 января удалось успешно эвакуировать из Беларуси певицу Мэрием Герасименко, усполнившую в 2022 году на уличном концерте в Минске песню украинской группы "Океан Эльзы". Ей присудили 3 года "домашней химии", что является разновидностью ограничения свободы в Беларуси.

Уникальность "выборов" в Беларуси

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси рассказал, что Лукашенко проводит специальную зачистку перед так называемыми выборами.

Все эксперты согласны с тем, что это будет наиболее уникальная условно избирательная кампания в парламент Лукашенко и местные органы власти,

– сказал оппозиционер.

Ведь, пояснил он, на каждый округ есть только 2 кандидата. Один из них, конечно, согласован с Лукашенко, а второй – чтобы показать якобы демократичность. Кроме того, ликвидирована 1501 неправительственная организация, сотрудничавшая с Европой, а также все оппозиционные партии и независимые СМИ.

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