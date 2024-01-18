Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та очільник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, наголосивши, що режим Лукашенка не припиняє репресій.

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Кому мститься Лукашенко

Латушко зазначив, що Лукашенко витрачає колосальні ресурси на силовий апарат. Суттєво зростають видатки на МВС, КДБ, на різноманітні спецслужби придушення білорусів.

За даними правозахисників, у в'язницях нині перебуває 1,5 тисячі політичних бранців. Але всі міжнародні експерти припускають, що варто говорити щонайменше про 5 тисяч ув'язнених. Щодня фіксуються затримання, арешти та виносяться вироки за участь навіть у протестах, які були у 2020 році.

Тобто Лукашенко досі мститься,

– заявив Латушко.

Він зауважив, що 16 січня вдалося успішно евакуювати з Білорусі співачку Мерієм Герасименко, яка у 2022 році виконала на вуличному концерті в Мінську пісню українського гурту "Океан Ельзи". Їй присудили 3 роки "домашньої хімії", що є різновидом обмеження свободи у Білорусі.

Унікальність "виборів" у Білорусі

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі розповів, що Лукашенко проводить спеціальну зачистку перед так званими виборами.

Усі експерти згодні з тим, що це буде найбільш унікальна умовно виборча кампанія в парламент Лукашенка та місцеві органи влади,

– сказав опозиціонер.

Адже, пояснив він, на кожен округ є лише 2 кандидати. Один із них, звісно, погоджений з Лукашенком, а другий – аби показати нібито демократичність. Крім того, ліквідована 1501 неурядова організація, яка співпрацювала з Європою, а також усі опозиційні партії та незалежні ЗМІ.

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