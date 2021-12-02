Лукашенко рассказал байки о "сотнях могил беженцев" на польской стороне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отметился циничным фейковым заявлением. На этот раз он рассказывал о "братских могилах мигрантов" в польских лесах.

По словам Александра Лукашенко, мигрантов якобы хоронят неравнодушные поляки. Об этом самопровозглашенный президент заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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Польша якобы скрывает эту информацию

Александр Лукашенко убежден, что Польша якобы скрывает информацию о сотнях погибших мигрантов, трупы которых неравнодушные люди находят в лесах и хоронят в безымянных могилах.

Там, извините, валяются трупы. И неравнодушные поляки ищут этих людей в лесах и хоронят. Поэтому вот действительно безымянные могилы,

– заявил Лукашенко.

Не менее странным заявлением самопровозглашенного президента стало то, что международные наблюдатели и журналисты с польской стороны не работают. Они только есть с белорусской стороны.

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