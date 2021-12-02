Лукашенко рассказал байки о "сотнях могил беженцев" на польской стороне
Источник:Belta
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отметился циничным фейковым заявлением. На этот раз он рассказывал о "братских могилах мигрантов" в польских лесах.
По словам Александра Лукашенко, мигрантов якобы хоронят неравнодушные поляки. Об этом самопровозглашенный президент заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
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Польша якобы скрывает эту информацию
Александр Лукашенко убежден, что Польша якобы скрывает информацию о сотнях погибших мигрантов, трупы которых неравнодушные люди находят в лесах и хоронят в безымянных могилах.
Там, извините, валяются трупы. И неравнодушные поляки ищут этих людей в лесах и хоронят. Поэтому вот действительно безымянные могилы,
– заявил Лукашенко.
Не менее странным заявлением самопровозглашенного президента стало то, что международные наблюдатели и журналисты с польской стороны не работают. Они только есть с белорусской стороны.
Другие заявления Лукашенко в интервью Киселеву
- Во время интервью российскому пропагандисту самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметился рядом странных и фейковых заявлений. Среди них и такие, которые касаются Украины.
- Лукашенко заявил, что украинский полуостров Крым является якобы "де-факто и де-юре российским". Кроме того, он добавил, что хочет с Путиным посетить Севастополь.
- Относительно самой оккупации, Лукашенко заявил, что украинские военные "сами попросили о помощи", чтобы "Россия спасла Крым".
- Также по мнению самопровозглашенного президента, Украина якобы поставляет оружие мигрантам, чтобы те атаковали польскую границу.
- Относительно того, как мигранты попали в Беларусь, Лукашенко заявил, что их якобы привезли чеченцы.