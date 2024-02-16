Лукашенко привиделись "украинские диверсанты" на границе: в ГПСУ отреагировали на заявления диктатора
Источник:"Украинская правда"
Александр Лукашенко жалуется, что среди задержанных диверсантов были и белорусы. Также он отметил, что диверсантов якобы задерживают "два-три раза в неделю".
Белорусский диктатор заявляет, якобы в ходе проведения антитеррористической операции, были задержаны "украинские диверсанты" со взрывчаткой. Украинские пограничники уверяют, что заявления Александра Лукашенко не основываются на реальных фактах.
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Задержание "украинских диверсантов"
По словам Лукашенко, 16 февраля, на границе с Украиной были задержаны диверсанты со взрывчаткой, пытавшиеся совершить диверсии на территории Беларуси и России.
То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали нескольких диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси,
– завил Лукашенко.
Белорусский диктатор также напомнил о завершении контртеррористической операции. По его словам, эту операцию "вы даже не заметили".
"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 - 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!", – отмечает Лукашенко
Реакция ГПСУ на заявления Лукашенко
В ГПСУ сообщают, что это обычное подыгрывание России, для того, чтобы сместить акценты и выставить агрессором Украину.
Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза,
– заявил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.
Что происходит в Беларуси: последние новости
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