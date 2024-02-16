Лукашенко привиделись "украинские диверсанты" на границе: в ГПСУ отреагировали на заявления диктатора

Александр Лукашенко жалуется, что среди задержанных диверсантов были и белорусы. Также он отметил, что диверсантов якобы задерживают "два-три раза в неделю".

Белорусский диктатор заявляет, якобы в ходе проведения антитеррористической операции, были задержаны "украинские диверсанты" со взрывчаткой. Украинские пограничники уверяют, что заявления Александра Лукашенко не основываются на реальных фактах.

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Задержание "украинских диверсантов"

По словам Лукашенко, 16 февраля, на границе с Украиной были задержаны диверсанты со взрывчаткой, пытавшиеся совершить диверсии на территории Беларуси и России.

То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали нескольких диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси,

– завил Лукашенко.

Белорусский диктатор также напомнил о завершении контртеррористической операции. По его словам, эту операцию "вы даже не заметили".

"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 - 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!", – отмечает Лукашенко

Реакция ГПСУ на заявления Лукашенко

В ГПСУ сообщают, что это обычное подыгрывание России, для того, чтобы сместить акценты и выставить агрессором Украину.

Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России. Сегодняшние его слова очередное подтверждение этому. У нас они, конечно, могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, однако отмечать, что из Украины идет угроза,

– заявил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

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