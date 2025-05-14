Лукашенко раздражен: почему он неожиданно обратился к Китаю

Александр Лукашенко рассказал, какие видит перспективы в отношениях Беларуси и Китая. Он отметил хорошие возможности для сотрудничества и подчеркнул, что его страна якобы очень нужна Китаю.

Заявление Лукашенко было очень показательным. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, объяснив, что диктатор говорил, что все зависит именно от позиции Китая.

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Что означает новое заявление Лукашенко

Самопровозглашенный президент сказал, что Беларусь якобы нужна Китаю из-за того, что есть обострение на всех флангах. А единственное окно в Европу для Китая – это Беларусь. Далее он поблагодарил Пекин за экономику, передачу многих технологий, финансовую поддержку. Он добавил, что Беларусь пытается реагировать соответственно.

Лукашенко понимает, что во многом зависит от Китая. Он фактически использует ту же риторику, что и к Брюсселю и Вашингтону. Часто звучит та же фраза, что все зависит от кого-то. Лукашенко раздражен, недоволен тем, что Си Цзиньпин так с ним и не встретился,

– подчеркнул Павел Латушко.

Вероятно, диктатор надеялся, что президент Китая поддержит его перед псевдовыборами. Следующий этап его выступления – обращение к Пекину, в котором он сказал, что Беларусь нужна Китаю. Так Лукашенко пытается манипулировать. Если китайцы прочитают перевод этого заявления, то будут шокированы.

Самопровозглашенный президент играл свою роль. На параде он сидел рядом с лидером Армении Николом Пашиняном. Так хотели унизить Пашиняна, который имеет четкую позицию по Лукашенко.

Когда-то Лукашенко предлагал продать Нагорный Карабах Азербайджану, поддерживал военными поставками Азербайджан в войне против Армении, в общем было очень много оскорблений в сторону армянского народа,

– добавил Латушко.

Тогда премьер страны четко сказал, что пока Лукашенко будет у власти, никто из официальных представителей Армении не будет посещать Беларусь. Кремль намеренно посадил двух лидеров вместе, ссылаясь на протокол посадки.

Зато интерес вызвало то, что сын Лукашенко сидел сразу позади Путина. Он попал на все кадры с парада, тогда как его отец был совсем далеко.

К слову, после 30 лет президентства Лукашенко заявил, что "немного задержался" на посту, но молодое поколение уже якобы привели к власти. Хотя их возраст он определил как 50 лет. Далее диктатор добавил, что его "нужно еще немного потерпеть".