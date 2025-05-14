Заява Лукашенка була дуже показовою. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, пояснивши, що диктатор говорив, що все залежить саме від позиції Китаю.

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Що означає нова заява Лукашенка

Самопроголошений президент сказав, що Білорусь нібито потрібна Китаю через те, що є загострення на всіх флангах. А єдине вікно у Європу для Китаю – це Білорусь. Далі він подякував Пекіну за економіку, передачу багатьох технологій, фінансову підтримку. Він додав, що Білорусь намагається реагувати відповідно.

Лукашенко розуміє, що багато в чому залежить від Китаю. Він фактично використовує ту саму риторику, що й до Брюсселя та Вашингтона. Часто звучить та сама фраза, що все залежить від когось. Лукашенко роздратований, незадоволений тим, що Сі Цзіньпін так з ним і не зустрівся,

– підкреслив Павло Латушко.

Ймовірно, диктатор сподівався, що президент Китаю підтримає його перед псевдовиборами. Наступний етап його виступу – звернення до Пекіна, в якому він сказав, що Білорусь потрібна Китаю. Так Лукашенко намагається маніпулювати. Якщо китайці прочитають переклад цієї заяви, то будуть шоковані.

Самопроголошений президент грав свою роль. На параді він сидів поруч з лідером Вірменії Ніколом Пашиняном. Так хотіли принизити Пашиняна, який має чітку позицію щодо Лукашенка.

Колись Лукашенко пропонував продати Нагірний Карабах Азербайджану, підтримував військовими постачаннями Азербайджан у війні проти Вірменії, загалом було дуже багато образ в бік вірменського народу,

– додав Латушко.

Тоді прем'єр країни чітко сказав, що поки Лукашенко буде при владі, ніхто з офіційних представників Вірменії не відвідуватиме Білорусь. Кремль навмисно посадив двох лідерів разом, посилаючись на протокол посадки.

Натомість цікавість викликало те, що син Лукашенка сидів одразу позаду Путіна. Він потрапив на всі кадри з параду, тоді як його батько був зовсім далеко.

До слова, після 30 років президентства Лукашенко заявив, що "трохи затримався" на посаді, але молоде покоління вже нібито привели до влади. Хоча їхній вік він визначив як 50 років. Далі диктатор додав, що його "потрібно ще трохи потерпіти".