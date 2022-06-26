Окружение Лукашенко разбежится, как крысы с корабля, – Вячорка о контрнаступлении ВСУ
Как только украинские войска пойдут в контрнаступление, а также когда будет ощущение, что российский диктатор Владимир Путин отступает или проигрывает войну, белорусские власти отреагируют.
Окружение Лукашенко разбежится, как крысы с корабля. Сразу и очень быстро, а для нас это будет момент. Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.
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По его словам, для этого момента готовится мобилизационный план победы, в который уже записалось более 200 тысяч человек. Они практически из всех регионов, государственных и силовых структур.
Этот план должен помочь демократическим силам Беларуси взять власть нашей страны,
– акцентировал Франак Вячорка.
Он рассказал, что сейчас запуск этого плана имеет мало шансов, ведь российские войска стоят и происходит тотальный террор.
"Лукашенко и его окружение чувствуют, что есть Путин. Как только что-то произойдет – он поможет. Однако когда Путин будет слабее, когда эта слабость будет ощутима в белорусском обществе, – сразу все рассыплется, как карточный дом", – добавил Франак Вячорка.
Смотрите полное видео интервью Франака Вячорки по Беларуси:
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