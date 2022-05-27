Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал создать подразделения "народного ополчения". В их функции будет входить "увеличение количества "защитников" Беларуси вдвое".

О такой идее рассказал министр обороны Беларуси Хренин. Более развернутых деталей по этому образованию пока нет.

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На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко – 24 канал) поставлена задача, в том числе создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что мы имеем для этого и людей, и вооружения,

– отметил Хренин.

Лукашенко отметил, что нам нужно еще с губернаторами обсудить эти вопросы, определить законодательно. Вроде бы, по словам Лукашенко, количество защитников нашей родины увеличится в разы.

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно… и показывать, что не надо двигаться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю».

Напомним, что 26 мая Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о предполагаемой войне на территории страны. Это не значит, что Белоруссия уже немедленно нападает на территорию Украины. Но они разместят часть собственных войск у границы.

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Белорусский оппозиционер Латушко добавил, что, по его информации, Путин жестко склоняет Лукашенко вступить в наземную войну против Украины. Вместе с тем, как добавил оппозиционер, раньше у Лукашенко была роль дестабилизировать ситуацию на границе Польши и Украины. Все для того, чтобы стягивать максимальное количество украинских военных к границе с Беларусью.

В свою очередь, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что угроза и использование территории Беларуси, и нанесение ударов с той территории остается. Равно как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы.

Не стоит пренебрегать тем, что Беларусь поставляет в Россию свое оружие. Об этом заявил сам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, оружие белорусского производства в настоящее время пользуется спросом не только внутри страны, но и для нужд России.

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