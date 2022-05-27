Про таку ідею розповів міністр оборони Білорусі Хренін. Більш розгорнутих деталей щодо цього утворення поки немає.

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На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком – 24 канал.) поставлено завдання, у тому числі створити у нас в країні й "народне ополчення"…. Найголовніше – що ми маємо для цього і людей, і озброєння,

– зазначив Хренін.

Лукашенко зазначив, що нам необхідно ще з губернаторами обговорити ці питання, визначити законодавчо. Ніби то, за словами Лукашенка, кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що це дуже важливо, тим більше в нинішній обстановці, щоб ми могли мирно… і показувати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю".

Нагадаємо, що 26 травня Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни. Це не означає, що Білорусь вже негайно нападає на територію України. Але вони розташують частину власних військ біля кордону.

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Білоруський опозиціонер Латушко додав, що за його інформацією, Путін жорстко схиляє Лукашенка вступити у наземну війну проти України. Разом з тим, як додав опозиціонер, раніше у Лукашенка була роль дестабілізувати ситуацію на кордоні Польщі та України. Усе для того, щоб стягувати максимальну кількість українських військових до кордону з Білоруссю.

В свою чергу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що загроза і використання території Білорусі, і завдання ударів з тієї території залишається. Так само як і залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови.

Не варто нехтувати й тим, що Білорусь постачає до Росії свою зброю. Про це заявив сам прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. За його словами, зброя білоруського виробництва наразі має попит не лише всередині країни, а й для потреб Росії.

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