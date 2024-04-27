Лукашенко нарассказал новых сказок: чего он на самом деле боится
Белорусский глава КГБ Иван Тертель заявил, что они якобы "помешали ударам дронов по Минску, которые летели из Литвы". Мол его служба и другие силовики "провели ряд острых чекистских мероприятий".
Более того – самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подкрепляет это своей собственной байкой о “нападении оппозиции, которая находится за рубежом, на Кобринский район”. Главный редактор белорусского “Еврорадио” Павел Свердлов в разговоре с 24 Каналом объяснил риторику белорусского диктатора.
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"Если логически подумать, кто будет атаковать этот район? Может какие-то там "диверсанты" из Польши – по "логике" Лукашенко – чтобы подтянуть войска НАТО через территорию Украины? Да это же нереально", – сказал Свердлов.
Зачем Лукашенко эти басни
По словам редактора белорусского радио, Лукашенко может рассказывать эти байки, потому что сам в них верит. Более того – он верит в силу белорусской оппозиции больше, чем кто-либо другой.
"Сказки ему рассказывают еще силовики, нацепить очередные звездочки на погоны. Рассказывают как "поставки оружия перекрыли из Украины", держат Лукашенко в тонусе, а он в свою очередь держит своих приспешников в тонусе, которые кивают ему на его идеи", – объяснил Свердлов.
Политика Лукашенко: последние новости
- Лукашенко подыгрывает Кремлю. В частности, в заявлении об оружии. По его словам, Россия раскрутила свой потенциал, и изготовит столько вооружения, что оно разойдется по миру.
- Самопровозглашенный президент дал задание министру природных ресурсов Беларуси искать нефть. Впрочем, эта идея не является новой.
- Лукашенко также не обходится без кремлевских методичек. По примеру Путина он допустил разговоры об использовании ядерного оружия.