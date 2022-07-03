Возмутился и говорит, что самостоятельный: у Лукашенко истерика из-за ярлыка марионетки Путина

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что он якобы полностью "независимый политик". Так он возмущенно апеллировал к тому, что мир стал считать самопровозглашенного президента марионеткой Путина.

Лукашенко начал сыпать обвинениями в сторону СМИ и говорить вещи, только подтверждающие, что он диктатор. Впоследствии это распространили его придворные пропагандисты, как заметил 24 канал.

В то же время Лукашенко объяснил, для чего просил у Путина ядерное оружие.

Лукашенко считает, что его "дергают за живое"

Беларусь часто называют уже оккупированной страной. Также вспомнил и предположение, что он там ничего действительно уже не решает и "что Путин ходит пешком по Беларуси и все решает".

Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали: они сейчас используют всяческие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться, и пытаются меня дергать за живое,

– начал убеждать диктатор белорусов.

Также дополнил, что "ни один шаг в Беларуси не делается без согласия и требования президента Лукашенко". Следует заметить, что все время во время выступления он почему-то говорил чаще не "я", а именно "Лукашенко".

Почему предполагают, что Беларусь оккупирована Россией:

на территории страны нелегальной является историческая символика народа – флаг и герб Погоня;

практически убит белорусский язык, который давно заменили русским;

на территории Беларуси многие войска России и оттуда выпускают российские ракеты по Украине;

самопровозглашенный президент постоянно корректирует собственные шаги в соответствии с планами Путина.

К теме – Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии: смотрите видео