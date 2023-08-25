"Не почерк Путина": Лукашенко отреагировал на смерть Пригожина и забыл о гарантиях безопасности

Белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые прокомментировал смерть Евгения Пригожина. Лукашенко утверждает, что якобы не давал гарантию безопасности Пригожину после мятежа.

Как сообщают белорусские пропагандисты, Лукашенко заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя, пишет 24 Канал. Хотя в июне после мятежа Пригожина белорусский диктатор говорил, что "гарантии безопасности, как Путин пообещал, были предоставлены".

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Лукашенко сам себе противоречит насчет гарантий безопасности Пригожину

Теперь же Лукашенко говорит, что якобы не должен был обеспечивать безопасность Пригожина.

Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен был обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел,

– сказал он.

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Лукашенко обещал Пригожину гарантии безопасности: смотрите видео

По словам Лукашенко, он дважды обсуждал с Пригожиным вопросы его безопасности: во время мятежа ЧВК "Вагнера" и когда тот приезжал в Беларусь вместе с Дмитрием Уткиным.

В первом случае Лукашенко якобы предупредил Пригожина, что он "погубит людей и сам погибнет", а во втором "категорически обоих предупредил: "Ребята, смотрите"".

Лукашенко вступился за Путина

Говоря о возможной причастности Владимира Путина к крушению бизнес-джета Пригожина, Лукашенко заявил, что "не может представить, что это сделал Путин, что виноват Путин".

По словам Лукашенко, это "слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло".

Он божится, что знает Путина, которого охарактеризовал как "очень спокойного" человека, принимающего взвешенные решения.

Что будет с вагнеровцами в Беларуси

Несмотря на смерть Пригожина, Лукашенко уверяет, что "Вагнер" жив и будет жить в Беларуси, "как бы кому-то это ни хотелось".

Лукашенко убеждает, что вагнеровцы якобы не покидают Беларусь. По его словам, вагнеровцы якобы ушли в отпуск или жить в стороне.

В то же время он говорит, что в Беларуси сосредоточено до 10 тысяч вагнеровцев.

Потому никуда они не убегают. Столько, сколько нам нужно и этому подразделению, они будут у нас жить и работать,

– отметил Лукашенко.