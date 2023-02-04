Лукашенко съездил на поклон к президенту Зимбабве: оппозиционер назвал цели визита

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил посетить дружественную страну-партнершу Зимбабве. Там его встретили с песнями и плясками.

В эфире 24 канала заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко назвал главную цель Лукашенко и Зимбабве. По его словам, это частный бизнес самого диктатора.

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Он отметил, что Зимбабве есть золотые прииски. Этим занимается компания, руководимая Виктором Шейманом – правая рука Лукашенко, бывший секретарь Совета безопасности, глава его администрации, бывший генеральный прокурор, министр внутренних дел… Латушко акцентировал, что перечислять можно много. Однако важно отметить, что Шейман также управлял делами Лукашенко.

"Управление делами Лукашенко – это его частная компания в пределах государства. То есть бесконтрольный перед парламентом, хоть у нас парламента и нет, перед Минфином или кем-либо другим", – объяснил Павел Латушко.

Шейман отвечает за золотые прииски Зимбабве. Они там уже перепахали ее вдоль и поперек. Они уже просеяли всю эту землю – золота нет,

– сообщил Латушко.

По его словам, чтобы получить еще больше возможностей для добычи, нужно было лично съездить "на поклон" к президенту Зимбабве, что Лукашенко и сделал. Это ведь его частный бизнес.

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Вторая причина

Латушко сообщил, что Лукашенко подписал меморандум о поставках "БелАЗа" для добычи алмазов. Это тоже частный бизнес диктатора.

За всем этим стоит господин Воробей, который находится в санкционных списках Европейского Союза, США. А также господин Зингман, также гражданином США,

– рассказал Павел Латушко.

Он вспомнил, что когда-то познакомился с, владеющим бизнесом в Беларуси, Зигманом. Это фигура, занимающаяся торговлей оружия и частными бизнесами Лукашенка. Кроме того, его задерживали, но затем отпустили. Сейчас этот вопрос к США, как его можно привлечь к ответственности за то, что он помогает Лукашенко обходить налоги, зарабатывать для себя деньги, осуществлять коррупционные схемы.

Этот визит следует рассматривать только с точки зрения личных доходов,

– подытожил Латушко.

"Есть один такой анекдотический момент. Вы, возможно, видели, что Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве. При этом в Минске перед Новым годом он подарил Путину сертификат на трактор. Похоже, что сертификат остался у Путина, а трактор уехал к президенту Зимбабве", – вспомнил Латушко.

По его словам, в ответ президент Зимбабве подарил Лукашенко чучело льва. Чучело можно подарить только чучелу. А провожали Лукашенко с настоящим живым козлом, стоявшим в аэропорту.

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