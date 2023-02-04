В ефірі 24 каналу заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко назвав головну мету Лукашенка і Зімбабве. За його словами, це приватний бізнес самого диктатора.

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Він зазначив, що Зімбабве це золотодобувна промисловість. Цим займається компанія, якою керує Віктор Шейман – права рука Лукашенка, колишній секретар Ради безпеки, голова його адміністрації, колишній генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ… Латушко акцентував, що перераховувати можна багато. Проте важливо зазначити, що Шейман також був управляючи справами Лукашенка.

"Управління справами Лукашенка – це його приватна компанія в межах держави. Тобто безконтрольний перед парламентом, хоч в нас парламенту й немає, перед Мінфіном чи будь-ким іншим", – пояснив Павло Латушко.

Шейман відповідає за золотодобувну промисловість Зімбабве. Вони там вже її перепахали вздовж та впоперек. Вони вже просіяли всю цю землю – золота нема,

– повідомив Латушко.

За його словами, аби отримати ще більше можливостей для видобування, треба було особисто зʼїздити "на поклон" до президента Зімбабве, що Лукашенко й зробив. Адже це його приватний бізнес.

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Друга причина

Латушко повідомив, що Лукашенко підписав меморандум про постачання "БелАЗу" для видобутку алмазів. Це також приватний бізнес диктатора.

За цим всім стоїть пан Воробей, який перебуває у санкційних списках Європейського Союзу, США. А також пан Зінгман, який також є громадянином США,

– розповів Павло Латушко.

Він пригадав, що колись познайомився із Зігманом, який володіє бізнесами в Білорусі. Це фігура, яка займається торгівлею зброї та приватними бізнесами Лукашенка. Крім того, його затримували, але потім відпустили. Зараз це питання до США, як його можна залучити до відповідальності за те, що він допомагає Лукашенку обходити податки, заробляти для себе гроші, здійснювати корупційні схеми.

Цей візит треба розглядати тільки з точки зору особистих прибутків,

– підсумував Латушко.

"Є один такий анекдотичний момент. Ви, можливо, бачили, що Лукашенко подарував трактор президенту Зімбабве. При цьому в Мінську перед Новим роком він подарував Путіну сертифікат на трактор. Схоже, що сертифікат залишився у Путіна, а трактор поїхав до президента Зімбабве", – пригадав Латушко.

За його словами, у відповідь президент Зімбабве подарував Лукашенку опудало лева. Опудалу можна подарувати тільки опудало. А проводжали Лукашенка зі справжнім живим козлом, який стояв в аеропорту.

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