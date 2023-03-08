Лукашенко сильно получил "по ушам" от Кремля за самолет А-50, поэтому у него истерика – Ступак

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время своего последнего выступления устроил настоящую истерику. Это действительно было так, ведь он даже назвал Владимира Зеленского "гнидой".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, это все связано с самолетом А-50, который то был поражен, то не был.

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По словам Ступака, Лукашенко сам себе противоречит. Он может быть даже не знает, что произошло с этим самолетом. Ведь сначала говорил, что это все фейки, ложь, самолет летает, это все мнимые подрывы. Вроде бы белорусские террористы – так он называет партизан – не взорвали на самом деле ничего и все нормально.

Потом говорит, что что-то было – 1 беспилотник, потом 2 беспилотника. "Но там даже не разрушено, немного повреждено", – то есть он признает, что было 2 беспилотника, 2 взрыва. Мы не знаем их силы, но понимаем, что они повреждены,

– сообщил Иван Ступак.

Он отметил, что журналисты уже выяснили – сейчас самолет находится на ремонтной базе в России, то есть его транспортировали.

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Почему была истерика у Лукашенко

"Представьте себе, у него на территории находится российский самолет, то есть он под охраной белорусских ПВО. И здесь его поражают неизвестно кто, неизвестно чем", – сообщил Иван Ступак.

Я понимаю, что Лукашенко очень сильно получил "по ушам" от Кремля. Думаю, что он был как мальчик. Его просто "били" по телефону или лично был в Кремле. Думаю, что не очень выбирали фразы и слова – матом могли крыть. Я думаю, что именно с этим связана такая его истерика по поводу Зеленского,

– предположил Ступак.

Он объяснил, что его отчитали за то, что он не обеспечил охрану самолета, не обеспечил захват этих, как говорится, террористов, диверсантов.

По его мнению, когда Лукашенко говорит, что "я дал силовикам указание", это был показательный цирк со стороны белорусских властей и местного КГБ. Якобы они задержали диверсанта, совершившего этот взрыв и еще 20 непонятных людей.

"Он сделал это инсценировку для того, чтобы отчитаться перед Кремлем – мы нашли диверсантов, работаем, больше такого не повторится. То есть он чувствует себя очень некомфортно. Даже не с точки зрения, что такой беспилотник может залететь к нему во Дворец независимости. Он очень неистово чувствует себя, когда его отчитывают и очень нецензурно из Кремля. Я думаю, что лично Путин мог его отчитывать", – рассказал бывший сотрудник СБУ.

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