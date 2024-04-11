Лукашенко заявил, что Украина одумается и будет с Россией: что на это сказал Путин

Даже после начала войны об Украине в Москве и их сателлитах продолжают звучать нарративы о "братских народах" и "единстве стран". На этот раз подобные циничные заявления выдал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он заявил, что якобы со временем Украина "снова будет с Россией и Беларусью". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Лукашенко цинично сказал, что Украина "будет с Россией"

Самопровозглашенный президент Беларуси, очевидно, на долю секунды забыл о полномасштабной войне, которая сейчас идет между Россией и Украиной, а также свою помощь стране-агрессору и содействие ее военным преступлениям, поэтому выдал заявление, что "Украина одумается и будет с Россией и Беларусью".

В ответ на это российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что "пусть они решают сами". При том, что сам очевидно хочет контролировать возможные шаги и векторы движения нашего государства.

Кроме того, Лукашенко не чураясь процитировал слова Путина, что "удары по критической инфраструктуре Украины – это не по-военному, ведь жалко людей". Ведь, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, Россия "не хочет, чтобы пострадали мирные люди".

Однако после этого Лукашенко подчеркнул, что Россию "спровоцировали нанести ответные удары, и люди в Украине это увидели".

Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал Саммит мира

Также приспешник Путина высказался и о Саммите мира, который должен пройти в Швейцарии 15 и 16 июня. Лукашенко сказал, что "если Швейцария хочет конференцию по Украине без Москвы и Минска, то они могут договориться только об эскалации".

Он добавил, что "Беларусь поддерживает позицию России относительно мирного процесса по Украине". По словам Лукашенко, сегодня якобы "есть все, чтобы договариваться".

Путин сделал ряд циничных заявлений по Украине