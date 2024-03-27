Блеф с поглаживанием собачки, – российский оппозиционер о последних заявлениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в военной форме и с собачкой на руках, в очередной раз заявил об угрозе со стороны НАТО и якобы необходимости противостоять странам Балтии. Кроме этого он заслушал доклады военных, которые рассказали о наступательных возможностях армии.

Лукашенко может разве что демонстрировать свою “храбрость”. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что но на самом деле ее совсем нет, так же как и возможности противостоять НАТО.

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Заявления Лукашенко – обычный шантаж

"Сейчас все это похоже на блеф с поглаживанием собачки. Его слова выглядят комично, потому что страны Балтии – это члены НАТО. Но где НАТО, а где Лукашенко?" – сказал российский оппозиционный политик.

Так что, все его слова – это шантаж и угрозы. На самом деле белорусский диктатор не решится на что-то серьезное. Поэтому последними заявлениями он лишь хотел о себе напомнить и показать якобы является настоящим полководцем, который решает судьбу народа.

Конечно, это блеф, потому что Лукашенко без Путина – это ноль без палочки. Суверенной и независимой Беларуси не существует. С этим уже мало кто поспорит,

– отметил Геннадий Гудков.

Хотя сейчас все это лишь шантаж, но надо понимать, что за ним стоят определенные мысли и решения. Вероятно, Лукашенко обсуждает их вместе с окружением Путина. Отсюда и вытекают его угрозы Литве и другим странам НАТО. Такие слова не могут остаться без внимания Запада.

Поэтому на угрозу, о которой говорит так называемый президент Беларуси, обязательно должен быть ответ. Но пока с политической точки зрения это не более, чем блеф и попытка "полаять на слона",

– подчеркнул Гудков.

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