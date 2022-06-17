Лукашенко снова пригрозил ударом по Киеву, не заходя войсками в Украину

Маразматическим заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже давно никто не удивляется. Но каждый раз они все равно "впечатляют".

Белорусским госСМИ он выдал угрозы якобы обстрелам Киева, которые могут осуществить его режим. Но также сказал, что воевать не собирается, сообщает 24 канал.

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Вторгнется ли белорусская армия в Украину

В последнее время у наших границ Беларусь очень активно развернула якобы военные учения. В Украине по этому поводу уже начали готовиться к вероятному вторжению, ведь подобные "учения" были и до 24 февраля. Лукашенко спросили, перейдет ли его армия в границу.

Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а у них такое безумное мнение было, мы мгновенно ответим,

– сказал Лукашенко.

Более того, белорусскому диктатору почему-то показалось, что мы собираемся бить по Мозыру и он сразу же раздался угрозами. Мол, тогда Белоруссия ударит по Киеву и даже не будет заходить в Украину. Сразу же признал, что для удара нужно иметь еще, чем его осуществить. Но сразу же заверил, что в Беларуси вроде бы есть такие средства.

Лукашенко упомянул и о России

Не забывает самопровозглашенный белорусский президент и о своем спонсоре и приспешнике Владимире Путине. Мол, украинцам по России тоже бить не следует. Он почему-то думает, что оружие мы просим для того, чтобы ударить по России или Беларуси, хотя на самом деле мы только хотим им обороняться и выгонять врагов с родной земли.

Конечно, не обошлось и без угроз о серьезном страшном оружии, которое может применить Россия, если по нему ударить. Но во всем этом, конечно, виновными он считает США.

"Россия уже применит новый уровень оружия. И применит по Киеву за теми, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немного опасаются. Но не от них зависит - зависит все от того, насколько американцы будут подталкивать их к этой войне", - заявил Лукашенко .

Риски наступления из Беларуси

Белорусские военные продолжают стоять у границы с Украиной. Они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня. На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задания по прикрытию границы. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику. Это создает угрозу Украине.

Украинские власти и военные готовятся ко всем возможным рискам и наступлению с этой стороны. Поэтому президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, он поручил проверить готовность в четырех областях.

Вероятность этого наступления и его угрозы оценивают разные военные эксперты и аналитики. Оценку и прогнозы дали и в МВД. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявлял, что для Лукашенко решение вторгнуться в Украину может стать катастрофой. По его мнению, диктоатор играет в устрашение, чтобы сковывать наши войска по просьбе Путина.

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