Лукашенко собирает внеочередное заседание парламента, не называя причину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января издал новый указ. Так называемым распоряжением он вне очереди созывает парламент собраться на заседание.

Заседание Лукашенко собирается провести 27 января. Впрочем, что именно стало причиной, не разглашает.

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Хочет донести народу суть

В то же время есть предположение, что Лукашенко может выступить с ежегодным обращением к народу и парламенту.

Так как ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что хочет "народу донести суть, соль" в изменениях в Конституцию страны. Мол, сделает это в ближайшее время.

Изменения в Конституцию Беларуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому референдум относительно изменений в Конституцию страны состоится 27 февраля.

В указе Лукашенко есть сформулированный вопрос, который собираются вынести на референдум. Дословно он звучит так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь?"

Также в конце декабря 2021 года обнародовали новый проект Конституции Беларуси. Там отмечали, что один человек может быть президентом не дольше, чем в течение 2 сроков. Однако предшественник нового главы государства, то есть Александр Лукашенко, будет фактически неприкосновенным.

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