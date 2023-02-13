Лукашенко планирует поездку в Иран: на что надеется белорусский диктатор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в начале марта может посетить Иран. Диктатор давно хочет иметь хорошие отношения с Тегераном.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, в связи с предполагаемым визитом Лукашенко в Иран можно провести историческую параллель.

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"Перед началом Второй мировой войны была такая ось: Берлин – Токио – Рим. Сейчас мы получаем ось Россия – Беларусь – Иран – Северная Корея", – сказал Латушко.

По словам оппозиционера, самопровозглашенный президент Беларуси всегда стремился иметь хорошие отношения с Тегераном. За свою политическую карьеру он часто бывал в Иране и встречался с руководством страны.

Визиты белорусских чиновников в Иран

Однако в последнее время визиты белорусских чиновников в Тегеран участились.

Бывший глава МИД Беларуси Владимир Макей в конце октября 2022 года посещал Иран. Это было за месяц до загадочной смерти Макея. Латушко предположил, что экс-глава МИД Беларуси договаривался с иранскими чиновниками о визите главы Беларуси на самом высоком уровне.

В конце ноября 2022 года в Иран полетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Вполне ожидаемо, что после этих визитов там со временем должен был оказаться и Лукашенко", – отметил белорусский оппозиционер.

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Интересы Лукашенко в Иране

Как отметил Латушко, вместе с белорусским премьером в Иран ездила делегация представителей офицеров ракетных войск Беларуси.

Что они могли обсуждать? Конечно же, иранские дроны, использование баллистических ракет, вероятное сотрудничество в производстве баллистических ракет,

– сказал оппозиционер.

Он добавил, что в последнее время появляется все больше информации о том, что часть элементов для иранских дронов изготовляют на территории Беларуси.

Цель визита Лукашенко в Тегеран

Замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси считает, что белорусский диктатор возлагает на Иран большие надежды.

"Лукашенко рассматривает Иран как экономическую цель. Также у него есть планы в военной сфере – производить оружие, продавать его россиянам, а что-то оставлять себе. И, вероятно, использовать в войне против Украины", – отметил Латушко.

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