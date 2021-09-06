Лукашенко толкает на насилие, – соратник Тихановской о протестах в Беларуси

В Беларуси люди сами выбирают способ протестов. Например, летом 2020 года кто-то выходил и строил баррикады.

Люди дрались с милицией, бросали камни. В то же время другая часть общества выходила мирно с цветами. Это отметил в авторской программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале белорусский журналист Франак Вячорка.

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По его словам, сейчас физический протест невозможен из-за репрессий, террора. Поэтому народ выбирает другую форму митингов – цифровой протест.

Вячорка: В разные времена – разные формы протестов

"Почти каждую неделю наши киберпартизаны ломают системы государственной охраны, госслужб, институтов. Публикуют данные силовиков", – отметил Вячорка.

Я хочу сделать, чтобы наши изменения были мирными, без жертв. Но Лукашенко, к сожалению, толкает Беларусь на насилие,

– подчеркнул соратник Светланы Тихановской.

Он отметил, что в разные времена есть другие формы протеста. "Мне не хотелось бы, чтобы наш протест стал насильственным, чтобы в людей стреляли. Мы должны этому противодействовать. Для этого нам нужна международная поддержка", – добавил он.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима к более 10 годам тюрьмы.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Протесты в Беларуси: что известно