Лукашенко как угроза международной безопасности: текст постановления Верховной Рады

Верховная Рада может объявить самопровозглашенного президента Беларуси угрозой международной безопасности. Соответствующее постановление зарегистрировали в парламенте и передали на рассмотрение профильному комитету.

В документе есть призыв к мировым лидерам признать режим белорусского диктатора угрожающим международной безопасности. Такое обращение планируют направить в ООН, Еврокомиссию, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

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Лукашенко прибегает к действиям, посягающим на безопасность

Александр Лукашенко, который силой удерживает власть в Беларуси, продолжает беспрецедентное преследование оппозиции, журналистов и репрессии против собственного народа, а также прибегает к действиям, посягающим на международную безопасность,

– указано в пояснительной записке к постановлению.

К чему призывают украинские нардепы:

Осудить действия белорусских властей и признать режим Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

Содействовать безотлагательному проведению международного расследования инцидента по принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая 2021 года в Минске.

Высказать требования к властям Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических заключенных.

Усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения ограничительных мер (санкций) против деятелей режима Александра Лукашенко.

МИД Украины решительно осудил задержание Протасевича

Отметим, что ранее позицию по задержанию Романа Протасевича и вынужденной посадке самолета Ryanair высказал МИД Украины. Официальный Киев требует, чтобы Беларусь немедленно освободила Протасевича. Инцидент назвали наступлением на свободу слова. Также Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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