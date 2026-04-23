Это не угроза, – аналитик указал на странный момент в новом заявлении Лукашенко

Самопровозглашенный белорусский президент предупредил соседей своей страны, чтобы те не задумывались об агрессии против Беларуси. Он озвучил, что его армия делать подобный шаг также не собирается, если ее не будут втягивать в войну, но если это произойдет, то заверил, что будет ответ. Это стоит воспринимать не как угрозы, а как сигнал.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, уточнив, что Лукашенко дает сигнал SOS, что его страну подталкивают к войне и что страны Балтии, а также Польша и Украина должны об этом знать.

Лукашенко предупреждает мир о планах Путина

Риторика представительницы российского МИД Захаровой, интервью путинского помощника Патрушева, заявления секретаря Совбеза Шойгу и заместителя председателя Совбеза Медведева о том, что якобы страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) предоставляют Украине воздушное пространство для движения украинских дронов, звучат не только для того, чтобы как-то объяснить россиянам, почему пылает Ленинградская область. По словам аналитика-международника, они объявляют такие месседжи с целью подготовить почву для будущего наступления на эти государства.

Мол, они развязали против нас войну, это акт агрессии и Шойгу говорит об уставе ООН, который позволяет пойти против этих стран. Так и здесь, это не угроза, Лукашенко просто предупреждает, что Путин готовит провокацию и попытается втянуть Беларусь в эту войну,

– озвучил Демченко.

По убеждению журналиста, в недавнем интервью Лукашенко главным было не это заявление, а другое высказывание, которое он озвучил: "Трамп и Путин императоры".

Типа у Путина вся власть, а он (Лукашенко) маленький, ничем не управляет, он просто фигура на шахматной доске, которую передвигает Путин. То есть как он скажет – так и будет. А тот говорит ему, чтобы присоединился к войне,

– озвучил журналист.

По словам Демченко, Лукашенко своими высказываниями сигнализирует миру, что российский диктатор готовится к открытию второго фронта, а Беларусь рассматривает, как плацдарм. Самопровозглашенный белорусский диктатор пока балансирует, но мало что удается.

Аналитик-международник убежден, что глава Кремля приложит максимальные усилия, чтобы дожать Лукашенко и воспользоваться белорусской территорией и армией и присоединить к боевым действиям. Он прогнозирует, что если Лукашенко начнет атаку против Украины, его режиму будет конец, если он отдаст свою армию на откуп – Путин от него избавится. Единственный вариант для Лукашенко – продолжать балансировать, но вероятно, что делать это ему уже не удается.

Заметьте! Политолог Артем Бронжуков считает, что Путин рассматривает сценарий открытия второго фронта – против стран Европы, поскольку США начали уклоняться от роли "мирового полицейского". Глава Кремля стремится втянуть в войну Беларусь, потому что ее территория – удачный плацдарм для начала вооруженной агрессии против Польши и стран Балтии. Беларусь могла бы существенно улучшить логистические возможности России.

Существует ли угроза со стороны Беларуси: мнения экспертов