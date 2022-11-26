Лукашенко понимает, что Путин – его единственная гарантия удержаться у власти, – Вячорка

Александр Лукашенко призвал Киев к переговорам с Россией, в противном случае Украина будет полностью уничтожена. На самом деле, эти угрозы являются отражением страхов самого белорусского диктатора.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка. По его словам, заявление Лукашенко свидетельствует о его отчаянии.

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"Вместе с Путиным проигрывает и Лукашенко"

Ведь самопровозглашенный президент Беларуси не ожидал, что война в Украине затянется надолго. Как отметил Вячорка, Лукашенко надеялся, что война в Украине закончится блицкригом, и он вместе с Путиным пройдет парадом по Крещатику.

Однако Россия проигрывает. Вместе с Путиным проигрывает и Лукашенко. Он сейчас пытается ухватиться за последнюю соломинку, которой на самом деле нет,

– сказал оппозиционер.

Журналист добавил, что с одной стороны заявления белорусского диктатора вызывают беспокойство.

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"Страшно от того, что Путин и Лукашенко могут сделать в последние месяцы этой войны. С другой стороны, его заявления дают надежду, что уже скоро произойдут определенные изменения", – добавил Вячорка.

Как провокации на границе обернутся против Лукашенко

Как отметил Вячорка, самопровозглашенный президент Беларуси сейчас очень зависим от российского диктатора.

Лукашенко понимает, что Путин – это его единственная гарантия удержаться у власти. Ведь если будет приказ воевать, как только в Беларуси начнется настоящая мобилизация, а не ее имитация, или провокации на границе, это все обернется против Лукашенко,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что у белорусского диктатора кризис легитимности. И как только он отдаст приказ белорусам вступить в войну против Украины, каждый военный и чиновник может спокойно отказаться от его выполнения, сославшись на то, что Лукашенко в 2020 году проиграл выборы.

Чего боится белорусский диктатор

Белорусский журналист напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси "вписался" в путинскую войну, поскольку это было платой за помощь Путина в подавлении протестов в Беларуси в 2020 – 2021 годах.

"Сейчас Лукашенко – крыса, загнанная в угол. Все, что ему остается, – это лаять и говорить, что правда все равно на их стороне", – отметил оппозиционер.

Он напомнил, что белорусский диктатор также заговорил о конце России и ОДКБ. Мол, Беларусь окажется под обломками поражения России.

Конечно, он говорил не о белорусском народе, а о собственной власти. Это значит, что и сам Лукашенко, и его семья и окружение говорят о будущем, в котором не будет путинской России. Они осознают, что их судьбе не позавидуешь,

– сказал Вячорка.

"Лукашенко еще с 2020 года понимает, что это начало конца"

Он добавил, что белорусский диктатор избрал этот путь в 2020 году.

Сначала Лукашенко принял сторону Путина, ведь "российский диктатор для него – менее страшен, чем белорусский народ". В то время диктатор принял всю необходимую политическую и дипломатическую помощь России во время протестов в Беларуси. По словам Вячорки, фактически Лукашенко еще в 2020 году поддержал планы Путина по возрождению Российской империи.

А в 2021 году самопровозглашенный президент Беларуси по приказу Путина провел зачистку белорусского гражданского общества и медиаполя. Как отметил оппозиционер, это было нужно для того, чтобы когда в Белоруссию войдут российские войска, не было сильного сопротивления. Фактически Лукашенко подготовил Беларусь к началу наступления России на Украину.

По мнению журналиста, все это время белорусский диктатор чувствует себя неуверенно.

Лукашенко еще с 2020 года понимает, что это начало конца для него. Но сейчас он осознает, что речь идет не только о нем. Конец эпохи Лукашенко угрожает и его семье, поэтому он так часто сейчас говорит о своих детях и внуках,

– подчеркнул Вячорка.

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Он добавил, что сейчас диктатора не поддерживает даже его окружение.

Лукашенко попытается связать с собой чиновников, силовиков и измазать их руки кровью. Это ему нужно, чтобы они, чувствуя близкий конец, его не предали,

– сказал журналист.

В то же время белорусский диктатор отмечает, что 35 – 40 тысяч белорусских военнослужащих не пойдут воевать в Украину.

"Если бы Лукашенко сказал что-то другое, белорусские военные стали бы рассуждать о том, как быстро его снести. Ведь поддержки войны в Беларуси практически нет", – сказал Вячорка.

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