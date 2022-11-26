Лукашенко понимает, что Путин – его единственная гарантия удержаться у власти, – Вячорка
Александр Лукашенко призвал Киев к переговорам с Россией, в противном случае Украина будет полностью уничтожена. На самом деле, эти угрозы являются отражением страхов самого белорусского диктатора.
Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка. По его словам, заявление Лукашенко свидетельствует о его отчаянии.
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"Вместе с Путиным проигрывает и Лукашенко"
Ведь самопровозглашенный президент Беларуси не ожидал, что война в Украине затянется надолго. Как отметил Вячорка, Лукашенко надеялся, что война в Украине закончится блицкригом, и он вместе с Путиным пройдет парадом по Крещатику.
Однако Россия проигрывает. Вместе с Путиным проигрывает и Лукашенко. Он сейчас пытается ухватиться за последнюю соломинку, которой на самом деле нет,
– сказал оппозиционер.
Журналист добавил, что с одной стороны заявления белорусского диктатора вызывают беспокойство.
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"Страшно от того, что Путин и Лукашенко могут сделать в последние месяцы этой войны. С другой стороны, его заявления дают надежду, что уже скоро произойдут определенные изменения", – добавил Вячорка.
Как провокации на границе обернутся против Лукашенко
Как отметил Вячорка, самопровозглашенный президент Беларуси сейчас очень зависим от российского диктатора.
Лукашенко понимает, что Путин – это его единственная гарантия удержаться у власти. Ведь если будет приказ воевать, как только в Беларуси начнется настоящая мобилизация, а не ее имитация, или провокации на границе, это все обернется против Лукашенко,
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что у белорусского диктатора кризис легитимности. И как только он отдаст приказ белорусам вступить в войну против Украины, каждый военный и чиновник может спокойно отказаться от его выполнения, сославшись на то, что Лукашенко в 2020 году проиграл выборы.
Чего боится белорусский диктатор
Белорусский журналист напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси "вписался" в путинскую войну, поскольку это было платой за помощь Путина в подавлении протестов в Беларуси в 2020 – 2021 годах.
"Сейчас Лукашенко – крыса, загнанная в угол. Все, что ему остается, – это лаять и говорить, что правда все равно на их стороне", – отметил оппозиционер.
Он напомнил, что белорусский диктатор также заговорил о конце России и ОДКБ. Мол, Беларусь окажется под обломками поражения России.
Конечно, он говорил не о белорусском народе, а о собственной власти. Это значит, что и сам Лукашенко, и его семья и окружение говорят о будущем, в котором не будет путинской России. Они осознают, что их судьбе не позавидуешь,
– сказал Вячорка.
"Лукашенко еще с 2020 года понимает, что это начало конца"
Он добавил, что белорусский диктатор избрал этот путь в 2020 году.
- Сначала Лукашенко принял сторону Путина, ведь "российский диктатор для него – менее страшен, чем белорусский народ". В то время диктатор принял всю необходимую политическую и дипломатическую помощь России во время протестов в Беларуси. По словам Вячорки, фактически Лукашенко еще в 2020 году поддержал планы Путина по возрождению Российской империи.
- А в 2021 году самопровозглашенный президент Беларуси по приказу Путина провел зачистку белорусского гражданского общества и медиаполя. Как отметил оппозиционер, это было нужно для того, чтобы когда в Белоруссию войдут российские войска, не было сильного сопротивления. Фактически Лукашенко подготовил Беларусь к началу наступления России на Украину.
По мнению журналиста, все это время белорусский диктатор чувствует себя неуверенно.
Лукашенко еще с 2020 года понимает, что это начало конца для него. Но сейчас он осознает, что речь идет не только о нем. Конец эпохи Лукашенко угрожает и его семье, поэтому он так часто сейчас говорит о своих детях и внуках,
– подчеркнул Вячорка.
Как белорусский диктатор вынужден играть на 2 фронтах
Он добавил, что сейчас диктатора не поддерживает даже его окружение.
Лукашенко попытается связать с собой чиновников, силовиков и измазать их руки кровью. Это ему нужно, чтобы они, чувствуя близкий конец, его не предали,
– сказал журналист.
В то же время белорусский диктатор отмечает, что 35 – 40 тысяч белорусских военнослужащих не пойдут воевать в Украину.
"Если бы Лукашенко сказал что-то другое, белорусские военные стали бы рассуждать о том, как быстро его снести. Ведь поддержки войны в Беларуси практически нет", – сказал Вячорка.
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Лукашенко угрожает Украине: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о переговорах Украины и России. Он считает, что дальнейшее сопротивление грозит нашей стране полным уничтожением.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что на самом деле Лукашенко понимает, что Беларусь предоставила свою территорию оккупантам, поэтому она будет юридически отвечать. Белорусский диктатор это осознает, потому ретранслирует свои страхи.
- Политолог Николай Давидюк отметил, что для Украины наступят безопасные времена только тогда, когда в Беларуси сменится власть. Одна из стратегических целей нашей войны – свергнуть не только режим в России, но и в Беларуси.