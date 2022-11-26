Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка. За його словами, заява Лукашенка свідчить про його відчай.

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"Разом з Путіним програє і Лукашенко"

Адже самопроголошений президент Білорусі не очікував, що війна в Україні затягнеться надовго. Як зазначив Вячорка, Лукашенко сподівався, що війна в Україні закінчиться бліцкригом і він разом з Путіним пройде парадом Хрещатиком.

Однак Росія програє. Разом з Путіним програє і Лукашенко. Він зараз намагається вхопитися за останню соломинку, якої насправді немає,

– сказав опозиціонер.

Журналіст додав, що з одного боку заяви білоруського диктатора викликають занепокоєння.

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"Страшно від того, що Путін та Лукашенко можуть зробити в останні місяці цієї війни. З іншого боку, його заяви дають надію, що вже незабаром стануться певні зміни," – додав Вячорка.

Як провокації на кордоні повернуться проти Лукашенка

Як зазначив Вячорка, самопроголошений президент Білорусі зараз дуже залежний від російського диктатора.

Лукашенко розуміє, що Путін – це його єдина гарантія втриматися при владі. Адже якщо буде наказ воювати, як тільки у Білорусі почнеться справжня мобілізація, а не її імітація, чи провокації на кордоні, це все повернеться проти Лукашенка,

– наголосив журналіст.

Він додав, що білоруський диктатор має кризу легітимності. І як тільки він віддасть наказ білорусам вступити у війну проти України, кожен військовий та чиновник може спокійно відмовитися його виконувати, пославшись на те, що Лукашенко у 2020 році програв вибори.

Чого боїться білоруський диктатор

Білоруський журналіст нагадав, що самопроголошений президент Білорусі "вписався" у путінську війну, оскільки це було платою за допомогу Путіна у придушенні протестів у Білорусі у 2020 – 2021 роках.

"Зараз Лукашенко – пацюк, загнаний у кут. Все, що йому залишається, – це гавкати та казати, що правда все одно на їхньому боці", – зауважив опозиціонер.

Він нагадав, що білоруський диктатор також заговорив про кінець Росії та ОДКБ. Мовляв, Білорусь опиниться під уламками поразки Росії.

Звісно, він говорив не про білоруський народ, а про власну владу. Це означає, що і сам Лукашенко, і його родина та оточення говорять про майбутнє, у якому не буде путінської Росії. Вони усвідомлюють, що їхній долі не позаздриш,

– сказав Вячорка.

"Лукашенко ще з 2020 року розуміє, що це – початок кінця"

Він додав, що білоруський диктатор обрав цей шлях ще у 2020 році.

Спочатку Лукашенко став на бік Путіна, адже "російський диктатор для нього – менш страшний, ніж білоруський народ". У той час диктатор прийняв усю необхідну політичну та дипломатичну допомогу Росії під час протестів у Білорусі. За словами Вячорки, фактично Лукашенко ще у 2020 році підтримав плани Путіна щодо відродження Російської імперії.

А у 2021 році самопроголошений президент Білорусі за наказом Путіна провів зачистку білоруського громадянського суспільства та медіаполя. Як зазначив опозиціонер, це було потрібно для того, аби коли у Білорусь увійдуть російські війська, не було сильного опору. Фактично Лукашенко підготував Білорусь до початку наступу Росії на Україну.

На думку журналіста, весь цей час білоруський диктатор почувається невпевнено.

Лукашенко ще з 2020 року розуміє, що це – початок кінця для нього. Але зараз він усвідомлює, що йдеться не тільки про нього. Кінець епохи Лукашенка загрожує і його родині, тому він так часто зараз говорить про своїх дітей і онуків,

– наголосив Вячорка.

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Він додав, що зараз диктатора не підтримує навіть його оточення.

Лукашенко спробує зв'язати з собою чиновників, силовиків і замазати їхні руки кров'ю. Це йому потрібно, аби вони, відчуваючи близький кінець, його не зрадили,

– сказав журналіст.

Водночас білоруський диктатор наголошує, що 35 – 40 тисяч білоруських військовослужбовців не підуть воювати в Україну.

"Якби Лукашенко сказав щось інше, білоруські військові почали б міркувати над тим, як швидко його знести. Адже підтримки війни у Білорусі практично немає", – сказав Вячорка.

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