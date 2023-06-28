Лукашенко публично унизил Путина и берет под крыло "Вагнера": в ISW объяснили его мотивы

Александр Лукашенко стремится использовать ЧВК "Вагнера" в Беларуси. В то же время белорусский президент является политически подкованным актером, способным оказывать влияние в высших эшелонах российской политики.

Президент Беларуси вмешался в мятеж Пригожина, чтобы сигнализировать Путину и другим чиновникам Кремля, что Москва не должна играть с Лукашенко. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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Лукашенко публично унизил Путина

По мнению аналитиков, Лукашенко стремится использовать "Вагнера" в Беларуси, чтобы купить простор для маневра. Белорусский лидер подробно описал, как он вмешался в конфликт Путина и Пригожина таким образом, что это демонстрирует, что Лукашенко политически подкованный актер, способный оказывать влияние в высших эшелонах российской политики.

Лукашенко рассказал, как ему удалось достичь соглашения между Путиным и Пригожиным, отказывающимся отвечать на телефонные звонки российского диктатора. Подробный рассказ Лукашенко свидетельствует о том, что он был успешным посредником в кризисе в ближайшем окружении Путина, чего диктатор не смог.

Лукашенко вмешался, чтобы сигнализировать Путину и другим чиновникам Кремля, что Москва не должна играть с Лукашенко и что Лукашенко имеет возможность действовать успешно и независимо в российской политике,

– отметили эксперты.

В ISW считают, что восхваление Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина являются унизительными для Путина, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что российский диктатор не обжаловал презентацию Лукашенко событий и фактически публично поблагодарил его – является еще более унизительным.

Лукашенко берет под крыло "Вагнера"

Аналитики отметили, что Лукашенко стремится тесно контролировать любые силы ЧВК "Вагнера", которые продвигаются в Беларусь. Он считает, что вагнеровцы не будут открывать центры вербовки в Беларуси, как это было в России, но белорусам будет позволено присоединяться к ЧВК.

Согласно высказываниям Лукашенко, "Вагнера" будет выступать в первую очередь в качестве учебного и консультативного партнера для белорусских военных. Лукашенко заявил, что наемники имеют больше подготовки, чем у белорусских военных.

Лукашенко возразил заявления о том, что белорусские власти уже начали создавать полевые лагеря для бойцов ЧВК "Вагнера", но сказал, что Беларусь создаст лагеря, если "Вагнера" потребует их,

– рассказали в ISW.

Аналитики подчеркнули, что Лукашенко может попытаться использовать ЧВК "Вагнера" в Беларуси, чтобы уменьшить накопленную структурную зависимость белорусской армии от российской для выполнения высших оперативных функций.

Также Лукашенко может попытаться использовать "Вагнера", чтобы помочь восстановить утраченный потенциал белорусской армии, преимущественно делегированной российскому западному военному округу.

"ЧВК "Вагнера" имеет опыт проведения общевойсковых операций формированиями, численностью которых превышает боевая часть белорусских военных. Однако непонятно, насколько успешными могут быть эти усилия", – добавили эксперты.

Напомним, что белорусский диктатор привел белорусскую армию в полную боевую готовность. Это может быть связано с его страхом мятежа уже в Беларуси. К тому же Лукашенко намекнул на возможность этого якобы со стороны "калиновцев" – так он называет белорусский полк имени Кастуся Калиновского в рядах ВСУ.