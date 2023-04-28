"Украина уже не готовит нападение": Лукашенко неожиданно заявил, что не хочет воевать

Белорусский диктатор Александр Лукашенко снова сменил риторику. Внезапно он заявил, что воевать не хочет.

Лукашенко показательно встретился с белорусами. "Красивую картинку" снимали государственные ресурсы Минска, информирует 24 Канал.

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Диктатор неожиданно выдал, что не желает воевать. Призвал фермеров вовремя сеять и не говорить о войне. Хотя еще недавно Лукашенко рассказывал сказки о "нацистах-фашистах" и просил у России военных гарантий.

Кстати, белорусы в видео приветствовали диктатора и благодарили его. Очевидно, что кадры имеют намеки на постановление, поскольку в конце женщина пожелала Лукашенко занимать должность еще много лет, хотя он и так держится за кресло уже 28 лет.

Риторика Лукашенко изменилась: видео

Военные шаги Лукашенко

10 апреля пресс-служба Лукашенко сообщила о его встрече с главой минобороны России. Обсуждали "обеспечение безопасности". В ходе встречи Лукашенко жаловался, что западные страны не выполняют договоренности по Будапештскому меморандуму. Диктатор просил, чтобы в случае "агрессии" Россия защищала Беларусь как собственную территорию.

25 марта российский диктатор Путин заявил, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Он аргументировал это тем, что Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном. В Кремле считает такой шаг западной страны "серьезной эскалацией".