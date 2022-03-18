Лукашенко, возможно, и хотел бы отправить войска в Украину, но его могут не послушать

18 марта 2022 , 18:24
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Белорусы продолжают оказывать сопротивление против Александра Лукашенко и его амбиций присоединиться к России в войне против Украины.

Об этом рассказал белорусский журналист Франтишек Вячорка во время телемарафона UA вместе.

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Возможно, Лукашенко и хотел бы отправить войска в Украину, но его могут не послушать. Есть мнение, что в белорусской армии сейчас происходит саботаж,
– заявил журналист Франтишек Вячорка.

Он подчеркнул, что белорусы готовы к смене власти уже 20 лет. В 2020 году люди начали выходить против режима, сейчас это нужно завершить.

"Но мы понимаем, что без Украины этого не удастся и наоборот", – подчеркнул журналист.

Часто мы узнаем о сопротивлении со слов полиции. Также есть сеть самиздата, которые распространяют информацию по всей стране. На 15 суток посадили учительницу за желто-голубую ленту. Также есть люди, которые присоединяются к украинцам. Для белорусов это борьба и за свободную Беларусь,
– добавил Вячорка.

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Автор: Анастасія Лукашевська