Раньше такого никогда не было: Лукашенко не смог произнести речь до 9 мая

Так называемый День Победы 9 мая привыкли помпезно праздновать ряд стран, в частности, в России и Беларуси. И если в России после более чем года развязанной полномасштабной войны Путин не скрывал своей шизофрении в речи, то Лукашенко наоборот решил в этом году промолчать.

Зато возможность произнести речь белорусский диктатор предоставил министру обороны Виктору Хренину. Об этом сообщили белорусские и российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Впервые в истории правления

Как отметили не в одном медиа, Лукашенко не смог произнести речь на Дне Победы впервые за 29 лет, то есть впервые за время правления с 1994 года.

Белорусские и российские эксперты предположили, что стало причиной такого необычного для Лукашенко поступка. Прежде всего, они обратили внимание на визит белорусского диктатора 9 мая в Москву. Так, на параде "победобесия" приглашенные Путиным главы государств шли пешком. Лукашенко же не смог пройти и 300 метров, так что ему понадобился автомобиль.

Также следует отметить, что на параде у Лукашенко была перемотана рука. Так что в сети предположили, что это могла быть перевязка после катетера. Более того, впоследствии его не увидели и на неформальном банкете Путина в честь Дня Победы, на котором тот собрал лидеров стран, посетивших Москву.

По данным некоторых российских СМИ, сразу после завершения парада в Москве Лукашенко отправился домой. При этом в аэропорту его якобы сопровождала карета скорой помощи.

Вместе с отказом лично провозглашать речь, это натолкнуло экспертов на то, что причиной поведения может быть состояние здоровья самопровозглашенного белорусского лидера.

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Более того, по данным белорусских СМИ, после окончания церемонии уже в Беларуси, диктатора отвезли под капельницу.

Короткая церемония в Беларуси

По поручению самопровозглашенного президента произнес речь министр обороны Виктор Хренин. Сделал он это на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.

В ней Хренин заявил, что 9 мая – это "день Великой Победы великого советского народа", забыв добавить, что победу над нацистской Германией одержал не только "советский народ". А также то, что в Великой войне тоталитарный Союз был не менее виноват, чем Германия.

Само мероприятие длилось около 25 минут, после чего трансляция, которую вело государственное медиа "Белта", завершилась.