"Ему стоит не в гроб, а в Гаагу": что ждет Беларусь, если Лукашенко умрет

Несколько последних недель самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко появляется на людях редко, а если появляется, выглядит очень болезненно. Это стало причиной предположений по поводу серьезных болезней у белорусского фюрера.

Однако, возможно, состояние здоровья Лукашенко напрямую зависит от его риторики по поводу войны и договоренностей с Владимиром Путиным. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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В случае смерти Лукашенко в современном политическом ландшафте Беларуси вряд ли сформируются демократические или либеральные режимы, убежден Гладких.

Скорее всего, власть перехватит человек еще более подконтрольный российским спецслужбам и Кремлю.

Это тот редкий случай, когда я хотел бы Лукашенко увидеть не только в гробу в белых тапочках, а в Гааге в кандалах. Иначе это действительно может создать для нас определенные дополнительные вызовы,

– подчеркнул аналитик.

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Напомним, что в изолированную Россию не часто совершают визиты хоть какие-то влиятельные политики, однако часто на поклон ездит Лукашенко. Вчера 24 мая в Москве Владимир Путин встретится со своим белорусским пособником.

Гладких подчеркнул, что Беларусь является полноценным участником войны против Украины, ведь предоставляет свою территорию как плацдарм, военную технику, ремонтирует технику, предоставляет внутренние услуги российским раненым и тому подобное. Однако пока полноценно белорусские силы на территории Украины не воюют, возможно, по этому поводу и будут идти разговоры между двумя диктаторами.

Путин, безусловно, постарается прогнуть Лукашенко сделать этот шаг. Если вдруг он не поймет, я не исключаю, что ситуация с его здоровьем может еще больше ухудшиться и он может оказаться в гробу в белых тапочках быстрее, чем в Гааге.

– предположил политолог.

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