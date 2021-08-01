Лукашенко выдал замуж старшую внучку: что известно о невесте

1 августа 2021 , 17:18
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Источник:

телеграм-канал "Пул Первого"

Самопровозглашенный президент Беларуси отгулял свадьбу. Лукашенко выдал замуж старшую внучку – 23-летнюю Викторию.

Новость сообщил официальный телеграм-канал диктатора. Правда, на фото поскупились: опубликовали только одно – с молодоженами и, конечно, Лукашенко.

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На свадьбу пригласили 70 гостей

В СМИ отметили, что праздник состоялся в кругу ближайших друзей и семьи. Таким образом, информация, которую распространили ранее, – о 400 гостях – ложная. Ведь максимум, который вмещает ресторан – сотня приглашенных.

На свадьбу Виктории и ее мужа, имя которого не сообщается, пришло 70 человек.


Виктория Лукашенко на выпускном в 11 классе / Фото Euroradio


Лукашенко с сыном и внуками / Фото Naviny

Что известно о невесте

  • Виктория Лукашенко родилась в 1998 году.
  • Она – дочь старшего сына Александра Лукашенко – Виктора. Он сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет.
  • Всего у диктатора – семь внуков.
  • Известно, что Виктория пробовала силы в кино, а также была студенткой Белорусского государственного университета, факультета международных отношений.
Автор: Ірина Пундор