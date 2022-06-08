Лукашенко выполняет четкие задачи, – Андрусив об угрозе со стороны Беларуси

Белорусскую армию готовят к переходу из мирного в военное время. Однако риски вторжения в Украину пока минимальны.

Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов. По его словам, Александр Лукашенко может готовить так называемые запасные выходы, чтобы план действий на время проигрыша России в войне.

Обратите внимание Белорусская армия начала тренировки по переводу с мирного на военное время

Недооценивать угрозу нельзя, – Андрусов

"На самом деле Беларусь де-факто аннексированная страна. Он (Лукашенко – 24 канал) выполняет конкретную задачу – создавать угрозу для того, чтобы сдерживать наши войска", – сказал советник главы МВД.

Все это чистые маневры, никакой угрозы он (Лукашенко – 24 канал) нам не представляет,

– заявил Виктор Андрусов.

Он добавил, что пока бояться белорусских войск не стоит, но они все же могут создать нам большие проблемы, если вторгнутся. Однако закончится это плохо только для них.

Не пропустите В белорусской армии хотят создать ударные группировки на одном из направлений

В то же время Андрусив добавил, что недооценивать угрозу со стороны Беларуси нельзя, поэтому существует другая проблема.

"Мы вынуждены удерживать достаточно немалую группировку войск на северном направлении для отражения их возможного вторжения. Но эти войска нам очень понадобились бы в Херсонской области или на Донбассе", - сказал советник главы МВД.

Вероятное наступление армии Беларуси: последние новости

Самопровозглашенный президент Беларуси хочет увеличить свою армию с 45 до 80 тысяч – чуть ли не вдвое. Однако военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это существенно не улучшит положение Александра Лукашенко.

По информации Генерального штаба ВСУ, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Беларуси отрабатывают создание ударных группировок на одном из направлений. В то же время, проверяют готовность транспортной инфраструктуры.

Глава Кабинета представителей оппозиционерки Светланы Тихановской Валерий Ковалевский также акцентировал, что маневры на границе со стороны Беларуси направлены на оттягивание украинских военных от мест, где они нужны больше всего. Однако умалять угрозу наступления армии Лукашенко не стоит.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, военное руководство Украины знает все риски со стороны армии Беларуси и готово к развитию событий.

Виктор Андрусов об угрозе вторжения армии Беларуси: смотрите видео 24 канала