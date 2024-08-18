Лукашенко мерещатся войска НАТО в Украине и третья мировая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разволновался относительно опасности начала третьей мировой войны. По его мнению, это произойдет в случае ввода войск НАТО в Украину.

Об этом белорусский диктатор заявил в интервью пропагандистам. Лукашенко не нравится, что Запад продолжает поддерживать Украину, поэтому тот заговорил о "мгновенном и жутком ответе".

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"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16. Это уже есть", – отметил. Лукашенко.

Лукашенко привиделись войска НАТО в Украине

Поэтому, по убеждению Путина, если в Украину войдут войска НАТО – это станет началом третьей мировой войны. Таким образом диктатор пытается призвать Украину и Россию к переговорам.

Потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров,

– добавил он.

Далее диктатор продолжил свои размышления тем, что все закончится "уничтожением Украины", если немедленно не провести переговоры. Вспомнил Курскую область, но при этом указал, что это "эскалация конфликта". Хотя на самом деле, это спланированная успешная спецоперация Сил обороны Украины.

"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал, и не победит Россию. Какое НАТО здесь справится?", – добавил белорусский диктатор.