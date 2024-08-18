Про це білоруський диктатор заявив в інтерв'ю пропагандистам. Лукашенку не подобається, що Захід продовжує підтримувати Україну, тож той заговорив про "миттєву і моторошгу відповідь".

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"Можливість "покласти" Росію. Україна цього не зробить. А хто? Захід. НАТО. Ось прямо з'єднаннями увійдуть. Зараз вони зброю туди постачають, найманців, колишніх військових уже, щоб вони літали на F-16. Це вже є", – зазначив. Лукашенко.

Лукашенку привиділись війська НАТО в Україні

Тож, на переконання Путіна, якщо в Україну увійдуть війська НАТО – це стане початком третьої світової війни. Таким чином диктатор намагається закликати Україну та Росії до переговорів.

Потім буде застосована і тактична, і стратегічна ядерна зброя, і відповідь буде миттєва і моторошна. Вони ж це теж розуміють, і ми це розуміємо. Тому треба сісти за стіл переговорів,

– додав він.

Далі диктатор продовжив свої роздуми тим, що все закінчиться "знищенням України", якщо негайно не провести перемовини. Згадав Курську область, але при цьому вказав, що це "ескалація конфлікту". Хоча насправді, це спланована успішна спецоперація Сил оборони України.

"Якщо буде ось так, як під Курськом, це буде ескалація, яка закінчиться знищенням України. Імперію цю ще ніхто не перемагав, і не переможе Росію. Яке НАТО тут впорається?", – додав білоруський диктатор.