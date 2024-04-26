Лукашенко меняет риторику в отношении Зеленского: что задумал прислужник Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси снова взялся фантазировать о якобы опасности от стран Запада. Он говорил об армии, нападении НАТО на один из районов страны, но интересно то, что его заявления об украинской власти стали несколько иными.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко использовал слова "белорусская освободительная армия". Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов, отметив, что диктатор до сих пор имеет определенные ассоциации со Второй мировой войной.

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Почему Лукашенко изменил свою риторику

Для части аудитории такие высказывания сработали. Некоторые действительно могут поверить в то, что говорит Лукашенко, но большинство понимает, что никаких доказательств о подготовке нападения на Беларусь, агрессию Запада и опасность от страны Балтии – нет.

Также стоит обратить внимание на то, что говорил Лукашенко об Украине, ведь его риторика меняется. Он начал обвинять Виктора Януковича, мол, не только Владимир Зеленский "виноват" в том, что происходит,

– отметил Павел Свердлов.

По словам диктатора, вина есть на тех, кто лелеял коррупцию, другие преступления и так привел к началу Евромайдана. На российских каналах также бросали обвинения именно в сторону Януковича. Из этого можно сделать вывод, что Москва и Минск работали совместно.

Лукашенко с уважением говорил о Зеленском, обращался к нему "Владимир Александрович". Теперь выяснилось, что не только он "виноват", а все уже было сделано до него. Объяснить такую смену риторики можно лишь указанием из Москвы продвигать тему переговоров.

Лукашенко думает, что ему надо будет садиться с Зеленским за стол переговоров, поэтому хочет придобриться, показать уважение. Наверное, представляет, что во время переговоров Россия скажет Украине складывать оружие, отдавать территории, поэтому сейчас якобы надо продемонстрировать хоть какое-то уважение,

– рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио".

Теперь Лукашенко выполняет задание и готовит почву для переговоров. Ведь почему-то думает, что президент Украины якобы будет говорить с белорусским и российским диктаторами.

Почему Лукашенко до сих пор верит в переговоры

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси хорошо помнит 2015 год, когда в Минск приезжали тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Они проводили встречу с Владимиром Путиным.

В то время Минск действительно стал центром мировой политики, а роль самого Лукашенко была достаточно важной. Он это чувствовал, поэтому хочет снова все повторить. Из ситуации, когда его называют агрессором, накладывают санкции – вдруг стать "миротворцем",

– подчеркнул Павел Свердлов.

Поэтому Лукашенко верит, что ситуация снова повторится. К тому же многие говорят, что Россия пойдет в наступление, а это якобы заставит Украину все-таки согласиться на переговоры. Хотя официальный Киев неоднократно такую возможность отрицал.

Последние заявления Лукашенко