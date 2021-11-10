Лукашенко заинтересован, чтобы такая ситуация не исчезла, – политолог о миграционном кризисе

Ситуация на границе Беларуси из-за наплыва беженцев только обостряется. Однако Александр Лукашенко заинтересован в том, чтобы миграционный кризис не исчез.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала. Самопровозглашенный президент Беларуси и Владимир Путин давят на Евросоюз, ведь прекрасно понимают, что миграционный кризис является "болевой точкой" Европы.

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По словам Саакяна, обострение на границах не могло произойти без помощи Кремля. Все потому, что Лукашенко не в том положении, чтобы вести подобную игру без ведома и лидерской роли России.

Политолог также не исключает возможность точечных силовых провокаций со стороны Беларуси на границах с другими странами.

Почему это выгодно Лукашенко

Как рассказал Саакян, благодаря миграционному кризису на границе Лукашенко обеспечил себе возможность удержания власти, ведь в таком статусе он сейчас нужен Кремлю. В то же время самопровозглашенный президент заставляет Запад учитывать его мнение.

Эта ситуация является ресурсом и инструментом для обеспечения присутствия у власти самого Лукашенко. Он кровно заинтересован в том, чтобы он (миграционный кризис – 24 канал) не рассосался и не исчез. Олег Саакян политолог

Как добавил Саакян, в противном случае Лукашенко будет просто не нужен Кремлю.

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