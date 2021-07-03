Лукашенко заявил, что Беларусь якобы перехватила на границе с Литвой беспилотник со взрывчаткой

3 июля 2021 , 00:02
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Источник:

"БЕЛТА"

Александр Лукашенко заявил, что неделю назад на границе с Литвой якобы перехватили беспилотник. По словам диктатора, к беспилотному летательному аппарату была прикреплена канистра со взрывчаткой.

Он уверял, что в ближайшее время обнародуют больше информации по этому эпизоду. Об этом он сообщил во время церемонии вручения государственных наград 2 июля.

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Никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть этих фактов, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в СМИ,
– сказал Лукашенко.

Диктатор добавил, что поручил правоохранительным органам провести "зачистку по всей стране". По его словам, "они перешли все границы", однако не уточнил, кто это "они".

Обратите внимание! Лукашенко принял решение о закрытии границы с Украиной.
  • Диктатор объяснил свое решение тем, что из нашей страны якобы поступает много оружия.
Автор: Олег Васьків