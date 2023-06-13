Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси уже начал комментировать размещение ядерного оружия в стране. Лукашенко заявил, что якобы он будет иметь контроль над ним.

Путин заявлял, что они начнут размещать ядерное оружие в Беларуси в июле 2023 года. То есть после того, как будут готовы специальные хранилища – ориентировочно, 7 – 8 июля.

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Что заявил Лукашенко о ядерном оружии

Александр Лукашенко заявил, что российские власти разместят ядерное оружие на территории Беларуси "уже в ближайшие дни". По его словам, Минск располагает всеми средствами для размещения ракет большой дальности, если это когда-нибудь понадобится.

Для применения только одна причина – это агрессия против Беларуси. И это решение будет немедленным ответом. Я это говорил уже несколько раз. Я думаю вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие (ядерное – 24 Канал). Но вы поймите, не дай Бог, мне придется принимать решение о применении этого оружия в настоящее время. Но никаких колебаний не будет,

– фантазировал Лукашенко.

В этом контексте следует отметить, что глава российского минобороны Сергей Шойгу заявлял, что якобы ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, однако контролировать его будет Россия.

На заявления, что это российское оружие, Лукашенко заявил: "Если начнется война, один звонок к Путину и мы наносим ядерный удар… Он позвонил по телефону, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Так что тут за проблема согласовать задачу какого-то там удара?".

Кроме того, Лукашенко заявил, что якобы:

Беларусь получила от России ракеты и бомбы, которые "втрое мощнее", чем применявшиеся в Хиросиме и Нагасаки;

тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по Беларуси, не будет храниться в одном месте. Ведь, мол, Минск имеет "много хранилищ" и якобы уже восстановил 5 – 6.

Что известно о ядерном оружии в Беларуси