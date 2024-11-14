Лукашенко опозорился заявлением: Не дай бог, в Беларуси в президенты женщину, пусть будут мужики

В недавнем заявлении Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, высказался против избрания женщины на пост главы государства.

24 Канал со ссылкой на госагентство "БелТА" информирует о новых заявлениях Лукашенко.

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"В Беларуси, не дай бог, женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все: и накормить, и напоить... В Беларуси президент – главнокомандующий", – гордо заявил Лукашенко.

Лукашенко опозорился заявлением о женщинах

Далее диктатор добавил, что президентство это тяжелая работа. Мол, "не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность".

Правда, далее заметил, что возможно, со временем в Беларуси придут к такому стилю. Вероятно, имея в виду нормы цивилизованного, демократического мира.

"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока что он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть... Пусть будут мужики, зачем женщин обременять", – заявил он.

При этом диктатор вполне серьезно заверил, что преклоняется перед женщинами. И, что ни в коем случае не хочет принижать их роли.

А дальше вообще выдал гениальную фразу: "президентом не становятся – президентом рождаются".