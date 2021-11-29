Лукашенко заявил, что Россия обязательно уведомит его о нападении на Украину
Источник:БЕЛТА
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва не сообщала Минску о возможном нападении на Украину. Политик уверен, что атаку россияне будут координировать с ним.
Лукашенко уверен, что Россия перед тем, как атаковать Украину, должна уведомить об этом Беларусь. Пока похожих сообщений в Минске не получали.
К теме Россия может ввести войска: как Кремль руками Лукашенко прощупывает слабые места ЕС и НАТО
Лукашенко говорит, что сведений о запланированном нападении у него нет
У меня таких сведений о запланированном нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нас бы сообщили,
– сказал Лукашенко.
Конечно, самопровозглашенный глава государства взял пример с России и обвинил Украину в "придумывании фейка относительно возможного нападения". Лукашенко говорит, что Киев и западные страны должны "выложить факты на стол и подтвердить этот тезис".
Беларусь поддержит Россию, – Лукашенко
Политик пожаловался, что похожим способом пострадала и Беларусь, которую, мол, западные страны обвинили в миграционном кризисе. Лукашенко отметил, что Беларусь не останется в стороне, если начнутся военные действия.
Они (западные страны – 24 канал) прекрасно понимают: если они снова развяжут войну на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь,
– сказал Лукашенко.
Читайте также В Польше предполагают, что Лукашенко направит миграционный поток в Украину
Что говорят в России о возможном нападении на Украину:
- На информацию о возможной эскалации на границе отреагировал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.
- Он сказал, что у России "нет планов на кого-нибудь нападать".
- Заявления о напряженности на границе Песков назвал попытками "нагнетать истерию".