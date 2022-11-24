Подоляк остро ответил на угрозу Лукашенко о "полном уничтожении Украины"

Лукашенко на заседании ОДКБ призвал Владимира Зеленского остановиться, в противном случае Украина будет полностью уничтожена. На самом деле белорус транслировал свои страхи.

Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Данилов потролил Лукашенко.

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ОДКБ не существует

Подоляк рассказал, что обращать внимание на заявления кого-либо из диктаторов из не существующей организации не стоит. Казахстан и Армения уже продемонстрировали свое мнение по ОДКБ. Россия умеет только убивать, шантажировать, и удивительно, что другие страны ОДКБ этого пока не поняли.

После Грузии, после Крыма, после полномасштабного вторжения в Украину,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Заявление Лукашенко

Он продолжил, что Лукашенко лучше бы молчать, потому что после того, как Беларусь предоставила свою территорию оккупантам, она также будет юридически отвечать. Лукашенко действительно это понимает, поэтому ретранслирует свои страхи. Он боится того, что будет с ним, когда Россия проиграет.

"Белорусское общество не хочет никакой войны. Во-первых, это будет оккупационная война, потому что они зайдут на чужую территорию убивать, когда им никто не угрожал. Во-вторых, они будут убиты на чужой войне", – заметил Подоляк.

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Лукашенко не руководит Беларусью

По его словам, Лукашенко уже не руководит Беларусью. Ею руководят российские войска, которые делают там, что заблагорассудится. Доходит дело уже и до мародерства, насилия над женщинами и т.д.

Если там произойдет что-то большее, то мародерств, насилия, убийств в Беларуси станет больше. Лукашенко все это понимает, но он дико опасается протестов и переворотов. Боится того, что с ним будет после войны,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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