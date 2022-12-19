Беларусь завершила проверять свою "боевую готовность"
В Беларуси заявили, что уже завершили проверку боевой готовности своего войска. Начинали ее 13 декабря по приказу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Соответствующую информацию сообщили в минобороны Белоруссии 19 декабря. То есть, почти через неделю после начала проверки.
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Что известно о завершении проверки в Беларуси
В вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводились под руководством государственного секретаря совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Беларуси – главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко,
– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Почему так резко прекратили так называемую проверку Лукашенко не объяснил.
Однако известно, что Владимир Путин 19 декабря прилетел к Лукашенко. Аналитики американского Института изучения войны предполагали, что российский диктатор может лететь в Минск, чтобы давить на Беларусь и, вероятно, попытаться создать информационные условия для нового этапа войны.
По данным ISW, последние события могут означать, что возобновление наступления на Украину может произойти в ближайшие месяцы. Тем не менее там считают, что Лукашенко вряд ли привлечет своих военных в войну в Украине на стороне России.
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Что этому предшествовало
- 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает внезапную проверку боеготовности войск.
- В этот же день руководитель телеграммы "Белорусский Гаюн" объяснил, что происходит какая-то игра. Ведь активность у украинской границы была в разы выше, чем раньше.
- 17 декабря украинские разведчики заверили, что не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян.
- Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заверили – это не означает, что угрозы нет. Однако, если она будет, наша разведка узнает об этом. Пока же Россия не готова к новому полномасштабному нападению на Украину.