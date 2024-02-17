КГБ устроил фантастическое кино: для чего Лукашенко фейковые истории с "диверсантами"

Лукашенко заявил о задержании "диверсантов" на границе с Украиной во время контртеррористической операции. Такие шоу являются типичными для него перед выборами.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, объяснив, что хотел показать Лукашенко историей с "украинскими диверсантами".

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Фейковая история с задержанием "диверсантов"

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета напомнил, что 25 февраля в Беларуси должны состояться "выборы". И в этот период Лукашенко проводит массовые зачистки белорусского общества, поэтому происходят задержания, аресты, возбуждение уголовных дел, штрафы, принуждение покинуть территорию Беларуси.

В то же время, заметил он, обостряется борьба спецслужб – КГБ и МВД. В прошлом году лидером по репрессивным действиям было МВД, сейчас же эстафету перехватил КГБ. Все это – чтобы доказать свою полезность белорусскому диктатору.

По его словам, именно КГБ проводил так называемую контртеррористическую операцию в Гомельской области возле границы с Украиной. В целом на протяжении 30 лет в предвыборный период Лукашенко всегда прибегал к подобным методам.

Спецслужбы организовывали фейковые истории, которые показывали в белорусских СМИ, на телевидении,

– заявил Латушко.

Он пояснил, что Лукашенко таким образом хочет показать, что не только изнутри страны пытаются подорвать ее стабильность, а еще и Запад финансирует определенные процессы. В роли Запада на этот раз была Украина, поэтому данная фейковая история была организована с украинским контекстом.

Для чего Лукашенко устроил это шоу

Руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси отметил, что пропагандистский телеканал накануне показал невероятное кино, снятое КГБ, – как задержанных сажают в авто, в вертолетах их кладут на пол, потом их снова перемещают в машины, после чего выступил пресс-секретарь спецслужбы.

Лукашенко хочет, в частности, показать России, что он полезен,

– сказал Латушко.

По его словам, он стремится продемонстрировать, что вокруг враги, в частности, якобы диверсанты из Украины. Поэтому ему не надо помогать России больше, чем сейчас.

Он добавил, что этой фейковой историей Лукашенко хочет внутри Беларуси создать образ врага Украины, а также в целом образ врагов всех тех, кто борется за права человека, демократию и свободу.

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