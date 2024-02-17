КГБ устроил фантастическое кино: для чего Лукашенко фейковые истории с "диверсантами"
Лукашенко заявил о задержании "диверсантов" на границе с Украиной во время контртеррористической операции. Такие шоу являются типичными для него перед выборами.
Об этом 24 Каналу сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, объяснив, что хотел показать Лукашенко историей с "украинскими диверсантами".
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Фейковая история с задержанием "диверсантов"
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета напомнил, что 25 февраля в Беларуси должны состояться "выборы". И в этот период Лукашенко проводит массовые зачистки белорусского общества, поэтому происходят задержания, аресты, возбуждение уголовных дел, штрафы, принуждение покинуть территорию Беларуси.
В то же время, заметил он, обостряется борьба спецслужб – КГБ и МВД. В прошлом году лидером по репрессивным действиям было МВД, сейчас же эстафету перехватил КГБ. Все это – чтобы доказать свою полезность белорусскому диктатору.
По его словам, именно КГБ проводил так называемую контртеррористическую операцию в Гомельской области возле границы с Украиной. В целом на протяжении 30 лет в предвыборный период Лукашенко всегда прибегал к подобным методам.
Спецслужбы организовывали фейковые истории, которые показывали в белорусских СМИ, на телевидении,
– заявил Латушко.
Он пояснил, что Лукашенко таким образом хочет показать, что не только изнутри страны пытаются подорвать ее стабильность, а еще и Запад финансирует определенные процессы. В роли Запада на этот раз была Украина, поэтому данная фейковая история была организована с украинским контекстом.
Для чего Лукашенко устроил это шоу
Руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси отметил, что пропагандистский телеканал накануне показал невероятное кино, снятое КГБ, – как задержанных сажают в авто, в вертолетах их кладут на пол, потом их снова перемещают в машины, после чего выступил пресс-секретарь спецслужбы.
Лукашенко хочет, в частности, показать России, что он полезен,
– сказал Латушко.
По его словам, он стремится продемонстрировать, что вокруг враги, в частности, якобы диверсанты из Украины. Поэтому ему не надо помогать России больше, чем сейчас.
Он добавил, что этой фейковой историей Лукашенко хочет внутри Беларуси создать образ врага Украины, а также в целом образ врагов всех тех, кто борется за права человека, демократию и свободу.
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- Лукашенко никак не успокоится и продолжает фантазировать о каком-то сотрудничестве с Украиной. Во время очередного визита в Россию белорусский диктатор высказал не одну абсурдную реплику о "совместном будущем" трех стран.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным применять оружие против гражданских лиц. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красилина заметила, что, очевидно, он боится сопротивления белорусского народа.
- Кроме того, Лукашенко усилил репрессии против политзаключенных и их семей. Как рассказал Латушко, белорусский диктатор взялся за членов семей политических заключенных и за людей, передававших им в тюрьмы продукты и другие вещи первой необходимости.