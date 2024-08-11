Лукашенко привиделись "украинские дроны" в Беларуси: какую игру ведет приспешник Путина

Александру Лукашенко привиделись якобы "украинские дроны", которые залетели на территорию Беларуси. Это дипломатическая игра, которую ведет самопровозглашенный глава Беларуси.

Политолог Тарас Загородний заметил 24 Каналу, что такими заявлениями Лукашенко оправдывается перед Путиным. А именно хочет оправдать свою бездеятельность по помощи России стабилизировать ситуацию в Курской области.

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Что означают заявления Лукашенко

Лукашенко надо показать Путину, как он тяжело "страдает". Это игра, ведь Путин может сказать Лукашенко, мол, давай войска, дополнительные системы ПВО. Тогда Лукашенко может отказать, потому что якобы у них "тревожно, что-то летает", а потому невозможно это сделать,

– предположил политолог.

По его словам, это дипломатические игры, которые ведет белорусский диктатор Лукашенко. Таким образом самопровозглашенный глава Беларуси хочет объяснить всем, почему он не бросается на помощь кремлевскому диктатору Путину в стабилизации ситуации на Курщине.

Напомним, что 10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Самопровозглашенному президенту привиделся целый десяток "украинских дронов", которые якобы летали над территорией Беларуси.

Впоследствии в тамошнем министерстве обороны обнародовали якобы остатки "украинских беспилотников", которые нарушили границу. Также там прибегли к угрозам закрыть посольство Украины.