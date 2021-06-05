Путин говорит, что, мол, критиковать или хвалить Лукашенко – некорректно, ведь на "высшем уровне должна существовать определенная этика". Об этом глава Кремля заявил во время встречи с представителями международных информагентств.
К теме Избавиться от двойных стандартов, – Путин взялся защищать действия Лукашенко
Путин рассказал свою версию событий 23 мая
Поступил сигнал о том, что там заминировано, или что, я уже даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе уже находился к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал, – заявил Путин.
Что касается оценки действий белорусских властей, то Путин говорит, что не озвучивает ее, потому что в этом случае отношения с другими лидерами бы у него мгновенно испортились.
Читайте также Знать его не хочу, пусть себе борется с режимом Лукашенко – Путин о задержании Протасевича
Что известно о вынужденной посадке самолета в Минске?
Самолет Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс 23 мая. Белорусские диспетчеры сообщили об угрозе заминирования. Лайнер экстренно посадили в Минске. С самолета сняли основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их обоих задержали. Международное сообщество резко раскритиковало действия властей Беларуси. Ряд стран остановили авиасообщение с Беларусью.