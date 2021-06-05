Путін каже, що, мовляв, критикувати чи хвалити Лукашенка – некоректно, адже на "вищому рівні повинна існувати певна етика". Про це глава Кремля заявив під час зустрічі з представниками міжнародних інформагентств.

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Путін розказав свою версію подій 23 травня

Поступив сигнал про те, що там заміновано, або що, я вже навіть не пам'ятаю, і командир повітряного судна, який міг би здійснити посадку у Вільнюсі, прийняв рішення, а він ближче вже перебував до Вільнюса, ніж до Мінська, командир повітряного судна прийняв рішення здійснити посадку в Мінську, його до цієї посадки ніхто не примушував, – заявив Путін.

Щодо оцінки дій білоруської влади, то Путін каже, що не озвучує її, бо в цьому випадку відносини з іншими лідерами би у нього миттєво зіпсувались.

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Що відомо про вимушену посадку літака у Мінську?

Літак Ryanair прямував з Афін до Вільнюса 23 травня. Білоруські диспетчери повідомили про загрозу замінування. Лайнер екстрено посадили в Мінську. З літака зняли засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їх обох затримали. Міжнародна спільнота різко розкритикувала дії влади Білорусі. Низка країн зупинила  авіасполучення з Білоруссю.