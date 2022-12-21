Львовщина превысила лимиты: в области – аварийные отключения света

Какая ситуация с электричеством по Украине

В Киеве ситуация остается сложной. Кроме того, захватчики ночью обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на Востоке и на Юге. Враг повредил электросети. Сейчас их пытаются восстановить.

Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию со светом в каждом регионе. Ко всем областям довели лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.