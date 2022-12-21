Львовщина превысила лимиты: в области – аварийные отключения света
Источник:Львовоблэнерго
Во Львовской области снова ввели аварийные отключения света. Это связано с превышением лимитов.
Аварийные отключения действуют уже с сегодняшнего дня, 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".
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Что со светом во Львовской области
Сегодня (21 декабря) из-за превышения лимита потребления Укрэнерго внедрило во Львовской области аварийные отключения,
– заявили в ведомстве.
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Какая ситуация с электричеством по Украине
В Киеве ситуация остается сложной. Кроме того, захватчики ночью обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на Востоке и на Юге. Враг повредил электросети. Сейчас их пытаются восстановить.
Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию со светом в каждом регионе. Ко всем областям довели лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.