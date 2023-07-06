Львов атаковали "Калибрами": уничтожено 7 ракет

Ночью 6 июля Львов атаковали "Калибрами". Было уничтожено 7 крылатых ракет.

Таким образом, российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Украинской ПВО удалось уничтожить только 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".

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Детали атаки от Воздушных сил

Как стало известно, около часу ночи враг нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала летели в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ракетный обстрел Львова: что известно