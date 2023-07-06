Львов атаковали "Калибрами": уничтожено 7 ракет
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 6 июля Львов атаковали "Калибрами". Было уничтожено 7 крылатых ракет.
Таким образом, российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Украинской ПВО удалось уничтожить только 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".
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Детали атаки от Воздушных сил
Как стало известно, около часу ночи враг нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала летели в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Ракетный обстрел Львова: что известно
- В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3-й и 4-й этажи в двух подъездах.
- Продолжается поисково-спасательная операция. Погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64.
- Спасатели продолжают разбирать завалы. Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.
- По состоянию на 8:20 известно, что в результате ракетных обстрелов российских террористов 4 человека погибли и 32 – получили ранения, из них один ребенок.
- 13 человек во Львове госпитализировали из-за ракетного удара. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Еще 21 человеку оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщили в Львовском городском совете.
- Кстати, Наталья Гуменюк рассказала, что удар по Львову россияне готовили с вечера. По ее словам, вечером 5 июля в море Россия вывела 4 ракетоносителя. Это было очевидно, что оккупанты к чему-то готовятся.
- На ракетный удар по Львову уже отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших. В то же время президент обнародовал жуткие кадры последствий обстрела.