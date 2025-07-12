Массированная атака на Львов: в городе есть пожар и разрушения – что известно о последствиях

Львов атаковали дроны врага ночью 12 июля. Это был самый массированный удар беспилотниками на город с начала полномасштабного вторжения.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о первых известных последствия атаки. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

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Львов массированно атаковали БпЛА: что известно о последствиях?

Воздушная тревога во Львове началась в 02:33 ночью 12 июля. С 3 до 5 утра продолжалась массированная воздушная атака врага на Львов. Применены были десятки ударных дронов. Была угроза и крылатых ракет, но они, похоже, пролетели дальше на Луцк.

Что касается последствий удара российской армии по Львову, по информации городских и областных властей, известно следующее:

Взрывы прогремели в нескольких районах города, есть попадания. Среди них – на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Предварительно, пострадавших нет, жители находились в укрытиях.

Повреждения получил двухэтажный жилой дом в районе улицы Митрополита Андрея. Там частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды. Предварительно, погибших и травмированных нет, пожара нет.

В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров, повреждено несколько домов, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвана контактная сеть.

Первые известные последствия атаки на Львов / Фото городских властей

Отбой воздушной тревоги дали в 05:05. На этот момент ракеты уже не фиксировали, но дроны в небе над Украиной еще были.

В это же время, что и Львов, массированной воздушной атаки подверглись Черновцы и Луцк. На эти города летели не только БпЛА, но и крылатые ракеты.

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